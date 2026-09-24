Тест на грамотность: В каких словах допущены ошибки?

Знаете русский на «отлично»? Найдите, в каких словах ошибки

Русский язык — это не просто средство общения, а часть нашей культуры и истории. Поддерживать его чистоту — значит бережно относиться к тому, что досталось нам от предков, и передавать это следующим поколениям без искажений. К сожалению, в повседневной речи ошибки прижились настолько, что многие их уже не замечают: неправильные формы слов звучат с экранов, мелькают в переписке, красуются на вывесках. А ведь грамотная речь — визитная карточка человека, показатель его образованности и уважения к собеседнику.

Чтобы не терять языковое чутьё, полезно время от времени устраивать себе небольшие проверки. Сегодня предлагаем именно такую разминку. Перед вами четыре короткие фразы. В каких словах допущены ошибки, а какие написаны абсолютно верно? Предупреждаем сразу: ошибки есть не везде — часть фраз здесь для того, чтобы сбить вас с толку.

Задание

Внимательно прочитайте фразы и определите, в каких словах допущены ошибки:

Мясо жестковатое. Пришла без туфлей. Престижная школа. Да прибудет с тобой сила.

Не торопитесь листать вниз. Проговорите каждую фразу вслух, вспомните правила, подумайте, какие варианты вам встречались в книгах и словарях. Можете записать свои ответы на листочке или в заметках телефона — так честнее. Готовы? Тогда сверяемся.

Ответы и разбор

1. Мясо жестковатое — ошибки нет.

Многие спотыкаются на этом слове и хотят написать «жёстковатое» — по аналогии с прилагательным «жёсткий». Но обратите внимание на ударение: жесткова́тый. Буква ё в русском языке пишется только под ударением, а здесь ударение ушло на суффикс -оват-. Значит, в корне пишем обычную е: жестковатый, жестковатое. Точно так же ведут себя и другие слова: жёлтый — желтоватый, чёрный — черноватый.

2. Пришла без туфлей — ошибка!

Правильно: пришла без туфель. Слово «туфля» женского рода, и в родительном падеже множественного числа оно имеет нулевое окончание: (нет чего?) туфель. Сравните: вафля — вафель, кухня — кухонь, вишня — вишен, спальня — спален. Форма «туфлей» встречается в разговорной речи, но литературной нормой не является. Отсюда же растёт и вторая популярная ошибка — «один туфель». Правильно: одна ту́фля, с ударением на первый слог.

3. Престижная школа — ошибки нет.

Это словарное слово: безударную гласную в первом слоге проверить нельзя, её нужно запомнить. Слово пришло к нам из французского языка (prestige — «обаяние, очарование»), а ещё раньше — из латыни, где praestigium означало «иллюзия, фокус». Пишем: престиж, престижный, престижная. Тем, у кого рука тянется написать «пристижная», стоит просто несколько раз перечитать правильный вариант и закрепить зрительный образ слова.

4. Да прибудет с тобой сила — ошибка!

Самая коварная ловушка из четырёх. Крылатая фраза из «Звёздных войн» пишется так: «Да пребудет с тобой сила». Здесь нужно различать два похожих глагола:

пребывать (пребудет) — находиться где-либо, оставаться в каком-то состоянии: пребывать в раздумьях, пребывать в столице;

(пребудет) — находиться где-либо, оставаться в каком-то состоянии: пребывать в раздумьях, пребывать в столице; прибывать (прибудет) — приезжать, появляться или увеличиваться: поезд прибудет утром, вода в реке прибывает.

Смысл фразы — пожелание, чтобы сила оставалась с человеком, была с ним постоянно. Значит, нужна приставка пре-. С приставкой при- получается совсем другое: сила должна откуда-то «приехать». Запомнить легко: пребудет = будет с тобой, останется.

Подведём итоги

Ошибки допущены в двух фразах: «без туфлей» (правильно — без туфель) и «да прибудет с тобой сила» (правильно — да пребудет). А вот «жестковатое» и «престижная» написаны верно. Если вы нашли обе ошибки и при этом не «исправили» правильные слова — поздравляю, ваше языковое чутьё в отличной форме. Если же где-то промахнулись — ничего страшного: теперь вы точно знаете, в каких словах прячутся подводные камни, и больше на них не попадётесь.

Чем полезны такие упражнения

Подобные задания полезны тем, что тренируют внимание к слову и заставляют мозг работать активно: вместо того чтобы пассивно читать правило, вы сами ищете ошибку, сомневаетесь, вспоминаете, проверяете — и именно так знания закрепляются надолго. Они помогают выявить собственные пробелы, о которых вы даже не подозревали, развивают орфографическую зоркость, обогащают словарный запас за счёт разбора происхождения слов и в конечном счёте делают речь чище и увереннее. К тому же на такую разминку уходит всего несколько минут, а привычка регулярно проверять себя — лучший способ сохранить грамотность на всю жизнь.

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