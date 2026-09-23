Оппозиция начала подготовку к выборам в Ил Тумэн

Не успела Якутия прийти в себя после выборов в Госдуму, как запахло новыми – в Ил Тумэн.

Оппозиционный политик Афанасий Максимов сообщил в соцсети, что 23 сентября они с соратниками подали в Управление Минюста РФ по Якутии документы для регистрации нового политического объединения «ДОБУН» («Сила»). По закону его должны зарегистрировать в течение 30 дней.

«Таким образом, можно считать, что предвыборная кампания в Ил Тумэн началась», — подчеркнул Максимов.

ИГ «В Якутии.ру» взяла комментарий у оппозиционного политика.

— У нас в республике нет своей региональной партии. «ДОБУН» фактически станет первой региональной партией в истории Якутии.

Через год после регистрации мы получим право выдвигать своих кандидатов в депутаты представительных органов. Также сможем предлагать свои кандидатуры для назначения главами муниципалитетов.

После регистрации начнем создавать свои ячейки на местах — в улусах и районах. Работы предстоит много.

В 2028 году выдвигать кандидатов в Ил Тумэн мы по закону не можем, но наша цель — оказать влияние на эти выборы. С тем, чтобы обновить парламент республики, чтобы туда через два года пришли настоящие патриоты, люди из народа. Хватит избирать в Ил Тумэн генеральных директоров и других руководителей!

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