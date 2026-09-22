Конфликт между главой и райсоветом в Среднеколымском улусе Якутии.

Подробности сообщает в своем канале глава Среднеколымского улуса Иван Лаптев.

В выходные избраны депутаты райсовета Среднеколымского улуса восьмого созыва. По уставу муниципалитета первую сессию вновь избранных депутатов созывает глава улуса. По общепринятой практике до момента избрания нового спикера райсовета первую сессию открывает и ведёт старейший по возрасту депутат нового созыва.

— Но, несмотря на это, со вчерашнего дня депутат Зайцев Александр Евгеньевич, который работал председателем седьмого созыва, пытается провести сессию. Сегодня в малом зале в 9 утра собрались вновь избранные депутаты, где я уведомил о месте и времени первого заседания 25 сентября в 10:00, чтобы в канун Дня Государственности нашей республики объявить населению о новом председателе районного собрания на торжественном мероприятии. Но на сегодняшней встрече, как сообщили некоторые депутаты, председателем районного совета избрали Зайцева Александра Евгеньевича, который избран депутатом от Березовского национального наслега, набрав 66 голосов или 54,55%. Считаю сегодняшнюю сессию неправомочной, а выборы председателя недействительными. Считаю, что спешно провели сессию, из-за того, что депутат Зайцев А.Е. улетает в город Якутск, где проживает. Работа депутата или председателя районного совета не должна ограничиваться только сессиями, но и обязанностью работать с населением, с администрацией района, с профильными специалистами для оперативного решения проблем и вопросов и для благополучия жителей Среднеколымского района. С уважением Глава МР И.В. Лаптев.

Как следует из сообщения главы улуса, первая сессия вновь избранных депутатов Среднеколымского улуса организована с нарушениями. И глава улуса будет добиваться признания ее нелегитимной. В таком случае автоматически избрание спикером Зайцева на этой сессии признается неправомочным.

Он и в прошлом созыве возглавлял райсовет. Живет, как выяснилось, в Якутске. Избран депутатом от Березовского национального наслега. Единоросс, занимает пост исполнительного секретаря Среднеколымского местного отделения партии «Единая Россия».

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