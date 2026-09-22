Где замирает время: Выставка, на которую стоит прийти за тишиной

Открыта выставка, на которую стоит прийти за тишиной

Приглашение к тишине: выставка Эдиты Степановой «Шёпот белого снега» (видео)

Мы привыкли считать холод пустотой. Белым листом, на котором природа отдыхает от цвета. Пространством выживания, где главная задача человека – спрятаться, согреться и дождаться весны. Но что, если минус пятьдесят – это не отсутствие тепла, а его абсолютная, кристаллизованная форма? Что якутский белый снег может нашептать художникам?

Открывшаяся на днях в НХМ РС (Я) выставка – путешествие в Якутию, туда, где на тепловой карте планеты лежит самое холодное и одновременно самое энергетически заряженное пятно. Здесь белый снег перестает быть просто замерзшей водой. Он становится архивом времени, хранящим память ледникового периода, а вечная мерзлота превращается из угрозы для фундаментов в «сверхпроводник» будущего.

В залах Художественного музея на первом этаже по улице Крирова, дом 9, мы переворачиваем привычную парадигму восприятия тональности зимы и ее холода – источника угроз. Художник дает свою оригинальную развертку якутской зимы, апеллируя к появлению целого направления, которое искусствоведы впоследствии могут назвать «Эстетикой холода и якутской зимы» в искусстве региона.

Оптика якутских ученых сегодня активно принимает вызов: превратить стужу в главный ресурс XXI века. В свою очередь, оптика современного художника – Эдиты Степановой приглашает нас переступить порог мира, который снаружи кажется безмолвной белой пустыней. Тот, кто родился на этой земле или впустил её в свою кровь, знает: абсолютная тишина – это самая плотная ткань бытия. Под ней скрыта вечная вибрация жизни.

Зайдя в залы выставки, оставьте за спиной искусственное тепло наших квартир. Позвольте белому снегу ослепить вас не своей слепящей пустотой, а скрытой в нем колоссальной творческой и материальной энергией. Добро пожаловать в эстетическую лабораторию холода, где зима – это двигатель прогресса, а тишина замерзшего воздуха звучит громче любого пламени.

Где дыхание Земли встречается с ледяным Космосом, время течет иначе. Оно не измеряется часами, но отсчитывается ударами сердца и сменой полярных ночей. «Үрүҥ хаар сипсиэрэ» – «Шёпот белого снега». Это не просто название выставки, это состояние души народа саха. Для художника снег – первозданная материя, чистый лист мироздания, способный впитать любую боль и любой свет. Он поглощает звуки внешнего суетного мира, чтобы обострить наше внутреннее зрение и слух.

Выставка художника становится манифестом о том, как самый суровый климат Земли становится пространством свободы для рождения мысли. Из космоса Якутия выглядит как гигантская морозильная камера, охлаждающая полушарие и сдерживающая глобальное потепление планеты. Сохраняя холод, регион «удерживает» равновесие всей планеты. Энергия отрицательных температур в будущем охладит самые безопасные центры обработки данных и дата-центры нового поколения, позволяя им работать и на природном кондиционере. Якутский криоген в недрах региона может создать планетарное хранилище семян – недорогой ковчег биоразнообразия, которому почти не нужно искусственное электричество. Здесь холодный воздух обретает плотность материала. Образцы новой композитной «стали Арктики», чья кристаллическая решетка упорядочивается именно при экстремальном морозе, становясь прочнее. Биологи и биотехнологи расшифровывают уникальный геном и микроорганизмы животных плейстоцена, чтобы научиться лечить человека, а природу от загрязнений. Творчески предвосхитить можно многое, разумно прилагая наш криогенный арктический ресурс к современным практикам, в том числе отталкиваясь и от эстетического переосмысления «категорий» якутского холода!

В визуальном аскетизме кроется главная тайна Севера и Арктики. Прошлое здесь не кричит о себе яркими красками истории. Оно говорит шепотом – через хрупкий узор наста, сквозь седую шерсть оленя, заиндевевшую гриву якутской всепогодной лошадки, в строгих линиях старинного орнамента на бересте или металле. Эдита Степанова превращает свои работы в сосуды культурной памяти, где вековое миропонимание предков обретает современную форму.

Остановитесь на мгновение перед тем, как войти на выставку. Снимите тяжесть городского шума у порога. Прислушайтесь. Вы слышите? Этот едва уловимый звук – шёпот мёрзлой хвои под тяжестью сугробов. Скрип полоза нарты за сотни километров отсюда. Дыхание женщины, склонившейся над санками с ребенком. Треск льда на Лене, предвещающий долгую весну.

Белый цвет в палитре Эдиты Степановой имеет много оттенков: от холодного слепящего серебра январского утра до теплого жемчужного сияния бесконечной ночи. Выставка требует соучастия. Зритель перестает быть сторонним наблюдателем. Пространство инсталляций, одну из которых на открытии она превратила в перформанс, призывает вас стать частью пейзажа, прислушаться к его звучанию и оставить свой собственный осмысленный след на этом чистом полотне. Сделайте шаг внутрь. Замедлите пульс до ритма падающей снежинки. Позвольте белому цвету очистить взгляд, а древней тишине наполнить ваши легкие. Услышьте этот шёпот!

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Из экспликации НХМ РС (Я) за авторством В.В. Тимофеевой и М.Д. Ноговицыной “Үрүҥ хаар сипсиэрэ. Шепот белого снега”

к персональной выставке Эдиты Степановой

Искусство Эдиты Степановой многогранно: современный художник владеет обширной палитрой изобразительных техник. Она работает в живописи и графике, создаёт арт-объекты и инсталляции. В центре внимания автора – ранимая и лаконичная красота северных земель, лирические образы якутских женщин, вековые обычаи и миропонимание народа саха.

Концепция выставки строится на визуальном аскетизме. По мысли художника, снег (хаар) – это не просто атмосферное явление или белый фон картины. Это первозданная материя, чистый лист бытия, который поглощает звуки внешнего мира, обостряя внутреннее зрение и слух человека. Шёпот здесь выступает метафорой тишины, необходимой для диалога с духами природы и предков.

В картинах преобладают мягкие пастельные тона, которые настраивают зрителя на медитативный лад и побуждают задуматься о вечных ценностях. Природные материалы – дерево, ветви, камни, задействованные в работах, органично вплетаются в композиционное решение, акцентируя неразрывную связь человека с окружающим миром. Белый цвет здесь – не просто фон, а активное, дышащее пространство. Это цвет снега, зимнего неба; цвет памяти, который укрывает прошлое, цвет чистоты, к которой стремится душа. Светлые, почти монохромные композиции занимают ключевое место в творчестве художницы. Обращаясь к этой гамме, живописец предлагает зрителю замедлиться, вслушаться в тишину и почувствовать внутреннюю опору.

Белый цвет в искусстве Якутии традиционно символизирует чистоту, начало начал, сакральность Севера и защиту от злых сил. Художник исследует тончайшие переходы оттенков белого, фактуры наста, инея и льда, используя различные материалы и техники.

Выставка исследует тему памяти предков. Голоса прошлого не кричат, они звучат именно как шёпот сквозь века, проступая сквозь снежный покров подобно древним петроглифам или орнаментам на национальной одежде. В арт-объектах, представленных на экспозиции, автор, работая с деревом, металлом, керамикой и природными материалами, превращает их в носители культурной памяти. Произведения призывают к сотворчеству: зритель может стать частью инсталляции, прислушаться к её звучанию и оставить осмысленный след.

Особый интерес представляет серия коллажных работ «Письма из далёкого детства» (Ахтылҕаннаах суруктар), словно сотканная из ранних воспоминаний художницы. В композициях, наполненных тёплой ностальгией, автор исследует прошлое, которое во многом определило её мировоззрение. Показательно, что род Эдиты Степановой по материнской линии веками жил в долине великой реки – это потомки степных кочевников и таёжные охотники. А родственники по отцу, государевы ямщики из центральной России, пришли на ленские берега в XVIII веке. Именно они перевозили почту по Иркутско-Якутскому тракту и основали первые почтовые станции в Якутии. Эта связь с предками и корнями объясняет появление в серии образов писем, открыток и дорог как метафоры связи времён и поколений. Тема памяти является стержневой на выставке.

Обращаясь к якутской мифологии, Эдита Степанова создаёт образ священной лошади дьөһөгөй, связанной с культом солнца и неба. Тотем, дарующий удачу и счастье, олицетворяет свет и добро. Данный сюжет находит воплощение в работах разных лет: «Весна» (2022), «Год Красной лошади» (2017), «Наперегонки со временем» (2026), «Перешагивая века» (2026). Художница виртуозно балансирует между архаикой и абстракцией, превращая лошадь в универсальный символ движения и связи времён. В полотнах древний образ обретает современное звучание.

Эдита Степанова выстраивает художественное пространство, где прошлое и настоящее сосуществуют в неразрывном единстве. Стараясь поймать ускользающую красоту мгновения, она ведёт открытый диалог с миром. В её творчестве звучат темы скоротечности и хрупкости бытия, а также важная мысль о сохранении живой природы, которая оберегает и радует нас в этой жизни. Произведения Эдиты Степановой приглашают зрителя к медленному созерцанию, позволяя услышать звенящую тишину и ощутить подлинное дыхание вечности.

Справка: Эдита Геннадьевна Степанова, живописец, график, член СХ России. Родилась

в с. Немюгинцы, Хангаласского улуса. В 1988 г. окончила художественно-графический факультет Новосибирского государственного педагогического института. С 1990 г. работает преподавателем в МБУ ДО «Детская художественная школа им. Ким Л.А.» г. Якутска. Отличник культуры РС (Я) (2001). Участие в выставках с 1993 г. позволило художнику заявить о себе далеко за пределами родной республики, она активный участник региональных, всероссийских и международных проектов. Основные групповые выставки последних лет: в 2026 г. участвовала в международном Art Workshop & Exhibition «Art Hands–2» в Ханойе (Вьетнам), «Земля Олонхо» в Хабаровске и Владивостоке, Международное триеннале «Арктический хронотоп–2024» в Якутске,

а также проекты в Турции «Turkic mythology and legends» и Монголии (Contemporary art ETUGEN–2024). Профессиональное мастерство Эдиты Степановой отмечено рядом престижных наград, среди которых: благодарности и дипломы ВТОО «Союз художников России» (Москва, 2018, 2021), Благодарность Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств (Красноярск, 2023), победа в Международном конкурсе Contemporary art ETUGEN-2024 (Монголия), а также дипломы лауреата международных и республиканских конкурсов, включая «Арт-вода» (Москва, 2017), «Точка схода. Искусство Арктики» (Якутск, 2016), Неделя Российского искусства в Израиле (Тель-Авив, 2019) и Международные триеннале «Арктический хронотоп» (2022, 2024).

Произведения художника хранятся в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия), частных коллекциях в России, Германии, Швеции, Монголии, Китая, Сингапура, США и Канады.

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