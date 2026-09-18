Вербальный хакинг: Как древние якуты взламывали реальность

Якутский вербальный хакинг: как слово лечило душу и тело

Якутские заклинатели за столетия до Фрейда

Продолжаем знакомить читателей портала со свежими публикациями якутских исследователей. Сегодня расскажем о работе исследователя-культуролога нашего федерального университета.

В эпоху доказательной медицины и полисов ОМС мы привыкли искать спасение в ампулах с антибиотиками и строгих рецептах. Болезнь для нас – это сбой биохимии, который нужно починить таблеткой. Но что делать, когда тело здорово, а душа подвержена язвам? Когда боль не имеет рентгеновского снимка?

Кандидат культурологии Семен Протопопов из Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова заглянул туда, куда современная наука долгое время боялась смотреть – в заговорно-заклинательные традиции народа саха. Его исследование разрушает стереотип о «дремучих знахарях». Якутская народная медицина оказывается сложнейшей и эффективнейшей системой, где сплетаются рациональные знания о травах и виртуозная психология управления человеческим сознанием.

Источник: Протопопов, С. С. Культурологические аспекты изучения заговорно-заклинательных традиций якутов / С. С. Протопопов // Культура Мира. – 2025. – Т. 13, № 51(8). – С. 95-107. Ссылка: https://kultura-mira.ru/nomera-jurnali/tom-13-vyp-8-51

Справка: Семен Семенович Протопопов, кандидат культурологии, доцент кафедры «Культурология» Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ).

Профессиональный профиль: Эксперт в области региональных культурных процессов, творческих индустрий и музееведения.

Стаж педагогической работы – 24 года.

Преподаваемые дисциплины: Культурология (в рамках направления 09.03.03).

Председатель секции «Творческие индустрии, культурология, музееведение» на научно-практических конференциях.

Научная деятельность: Автор исследований по сохранению и трансформации культурного наследия народов Якутии. В сферу научных интересов входят интеграция традиционного эпоса Олонхо в современное искусство, развитие креативных кластеров Арктики и прикладное музееведение.

Анатомия магии слова

Заговор (домнооһун) у якутов никогда не был просто набором странных слов. Это высокотехнологичный инструмент воздействия на реальность. Автор исследования выделяет ключевые механизмы этой системы:

Ритм и повторение. Монотонное произнесение формул вводит пациента в измененное состояние сознания. Сегодня этот механизм называется нейролингвистическим программированием или эриксоновским гипнозом, но тысячи лет назад северные кочевники использовали его без всяких западных патентов.

Табуированная лексика. Как и в случае с духом леса Байанаем, болезнь нельзя называть прямо. Прямое именование питает недуг энергией. Поэтому знахари используют метафоры, обходя сознание страждущего и воздействуя напрямую на подсознательный страх.

Магия предмета. Предметы материального мира наделяются сверхъестественной силой через ритуал. Белый конский волос, трухлявая щепка из-под бревна родного дома, кровь желны (черного дятла) – все это становится физическим якорем для исцеления.

Справка: «Лечение заклинанием=“Домнооһун” – алҕаан эмтээһин” Лечение заклинанием (лечащие, высекая огонь, приговаривая заговорно-заклинательные слова) – в древности среди якутов заклинание, то есть “домнооһун”, было широко распространено. Лечение заклинанием использовали наряду с другими методами лечения. Даже при изготовлении лекарств из трав не обходились без заклинания. Заклинатель (“домньут”), разжигал огонь, проводил обряд поклонения к духам, разжигая конский волос, испускал запах горения, просил помощи. Лечение высеченным огнем с заклинанием можно сравнить с современным психотерапевтическим лечением. Но такое лечение простое. Оно не связывает заклинателя с окружающим миром, природой, такое лечение направлено на непосредственное проникновение в сознание, в мысли, в тело. А благословение связывает заклинателя с силами окружающего мира, природы, обволакивает, очищает, лечит Высоким Светом Айыы. Таким образом вселяет большую надежду в пациенту, очищает его мысли, тело, такое лечение по силе оздоровления стоит намного выше» (цит. Ист. С. 103).

«Больных лечили заклинанием, пением, долго массировали, некоторые заклинатели (“домньуттар”) и знахари (“ичээннэр”) лечили многие болезни используя магию слова, сопоставимым камланию (“күлүүс тылларынан”). В древности существовал большой обряд “Куту-сүрү бөҕөргөтүү”, проводимый шаманом, он, призывая на помощь Верховных айыы, земных духов добра, лечил людей, укреплял их дух. Даже шаман, ведущий родство от матери всего живого, сначала просил помощи от Верховных айыы, обращаясь на восток. Затем разжигал священный огонь, просил помощи у земных духов, отгонял нечисть, очищал собравшихся людей, больных. Заклинатель (“домньут”) просил, чтобы не было несчастных случаев, беды. После этого приступал к непосредственному лечению больного» (цит. Ист. С. 104).

Семен Протопопов детально классифицирует тех, кто держал в руках эти ключи от человеческого духа. Мир якутских целителей строго иерархичен и узко специализирован. Здесь были домньуттар (заклинатели), работающие со словом; отоһуттар (знахари), владеющие тайными свойствами растений; костоправы, вправляющие вывихи после суровой зимней охоты; трихи – банщицы-массажистки, буквально «трешие» хворь из тела; и даже кильных дел мастера, умевшие заговаривать грыжи. Каждый из них отвечал за свой участок невидимого фронта борьбы за жизнь.

Шаман как первый психотерапевт

Самым поразительным открытием статьи является перекличка древней мистики и современной психиатрии. Исследователи начала XX века – Н.А. Виташевский, В.Е. Горинович, Д.Д. Софронов – зафиксировали удивительный факт: шаманское камлание работает по законам психологии.

Горинович разделял средства лечения шаманов на две группы: вещественные (травы, мази, кровь) и внушения. Он отмечал, что процесс камлания, обстановка, ритмичный звук бубна и монотонная песня производят колоссальное впечатление на нервную систему. Если болезнь вызвана стрессом, испугом или душевным надломом (то есть лежит в плоскости психосоматики), то экзорцизм злого духа из тела больного давал реальный терапевтический эффект. Советский ученый В. Леви и американский врач Г. Райт позже назовут таких практиков «первобытными психотерапевтами».

Якутский шаман работал с самым сложным материалом – человеческой верой. Он заставлял пациента поверить, что злой дух изгнан, а в ослабевшее тело вернулась украденная душа (кут-сүр). И организм, получив такую мощную установку на выживание, начинал восстанавливаться самостоятельно.

Код доступа: Алгыс

Вершиной этого искусства является Алгыс – благословение. В отличие от агрессивного заговора, который может содержать угрозы болезни, Алгыс всегда созидателен. Заклинатель обращается только к светлым мыслям. Недаром в народе говорят: «Алгыс баһа сыалаах» (Благословение обязательно содержит жир/пользу) и «Алгыс аалы хоҥнорор» (Благословение способно сдвинуть корабль с места).

В статье приводятся фрагменты этих древних текстов. Вот пример заклинания против сыпи (ымынах), записанный исследователем:

«Күн чаҕаан! Ый чаҕаан! Күндүл-сандыл! Бурал-сарал! Хороттон төрүттээх Хоро дьонун хоргутуннарыма! Күлүмүрдэс көмүс күннээх Күн сирин дьонун Көмүскээ-хараһый!» (Солнце яркое! Месяц яркий! Небо светлое! Заря светлая! Не обижай хоринцев, родившихся с Хоро! Спаси-сохрани людей блестящего Золотого солнца!)

Это чистая поэзия, ритмизованный стих, который физически ощущается гортанью. Произнесенный над огнем, в который бросают смазанные маслом пряди белого конского волоса, он создает мощный аудиовизуальный триггер, переключающий тумблер паники в голове пациента.

Другой мастер, П.А. Абрамов-Аладьы, завершал свои сеансы формулой ответственности перед мирозданием:

«Иччилээх тылы эппит даа буоллахпына, Кэҥэтэ санаан хаалыҥ, Кэнийбиппин кэскиллээҥ… Уруй, дом ини дом!» (Если даже вещие слова сказаны мною, Обдумайте их шире, глубже, Пусть сказанное имеет будущее… Ура, пусть будет так!)

Зачем нам это сегодня?

Мы смеемся над суевериями, пока не попадаем в кабинет врача с диагнозом «причина неясна». Заговорно-заклинательные традиции якутов – это напоминание о том, что человек – существо не только белковое, но и информационное. Мы состоим из историй, которые рассказываем сами себе. Древние заклинатели первыми поняли: чтобы вылечить плоть, иногда нужно сначала взломать код страха в сознании и переписать его заново.

И пока современный человек ищет спасения от тревоги в приложениях для медитации, возможно, стоит вспомнить старый якутский принцип: правильно подобранное слово, сказанное в правильное время при свете живого огня, действительно способно двигать корабли. Хотя бы те, что тонут внутри нас самих.

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