Витус Беринг и Якутия: как Якутск стал колыбелью просвещения и романтики Севера

394-летию города Якутска посвящается…

В День рождения Якутска историко‑просветительский проект «Витус Беринг и Якутия», который шестой год живёт и развивается на базе школы № 5, собрал особенных гостей. В числе почётных участников — народный писатель Якутии Владимир Николаевич Фёдоров и курсанты Якутского института водного транспорта имени капитан‑командора Витуса Беринга.

Встреча получилась не просто праздничной, а по‑настоящему связующей эпохи. Ведь именно в драме Владимира Фёдорова «Созвездие Марии» Якутск XVIII века предстал перед всей страной во всей своей героической силе — как город, откуда интернациональная команда Беринга уходила покорять Арктику. Произведение подарило зрителям не только историческую картину, но и чувство гордости за родной край, ту самую романтику освоения Севера, которая до сих пор отзывается в сердцах якутян.

Но Анна Борисова, руководитель проекта и её школьники, вовлечённые в проект, не остановились на художественном прочтении истории — они отправились в архивы, чтобы найти документальные опоры для этой романтики. И обнаружили, что Великая Северная экспедиция — это не только про суровые льды и рискованные маршруты, но и про зарождение просвещения в регионе.

Для курсантов ЯИВТ прозвучал по‑настоящему весомый факт: именно Витус Беринг в 1736 году добился открытия в Якутске первой навигацкой школы. Получается, сегодняшние студенты водного транспорта — прямые наследники тех самых первых штурманов, которые учились ориентироваться по звёздам и картам, чтобы вести суда сквозь северные просторы. Эта преемственность поколений делает обучение не просто освоением профессии, а продолжением большого исторического дела.

Есть и ещё одна, почти забытая грань той эпохи: Беринг привёз в Якутск не только навигационные инструменты, но и новые культурные традиции. Зимой 1734–1735 годов по городу курсировали огромные сани с флотским оркестром Российской империи — необычное зрелище для того времени, которое позже нашло отражение в местных сказках и преданиях. Школьники, участвующие в проекте, даже воссоздали эти образы в собственных творческих работах, оживив страницы архивных документов.

Выступление Владимира Фёдорова стало особым акцентом встречи: его слово прозвучало как эхо далёкого прошлого. Писатель умеет так работать с историческими материалами, что сухие факты превращаются в живые истории, понятные и волнующие любого слушателя. В этом и заключается главная ценность: он соединяет документ и художественный образ, холодную точность архивов и тепло человеческих эмоций. Благодаря такой работе история Якутска не остаётся на страницах книг — она живёт в памяти, в чувствах и в делах новых поколений.

Интереснее о том, что было услышано и увидено в этот день, расскажут строчки воспоминаний участников — именно в них живёт настоящее «послевкусие» встречи. Это то самое, что не растворяется в суете будней, а остаётся в памяти: отдельные фразы, интонации, неожиданные факты, мимолётные эмоции — всё, из чего складывается подлинная атмосфера дня.

Вот эти живые отклики и становятся самыми честными свидетелями события: в них нет парадности, зато есть искренность — та самая, что делает историю не набором дат, а чем‑то близким и личным. Пусть именно эти голоса участников и станут финальным аккордом нашего рассказа: они лучше любых обобщений передают, чем запомнился этот день и какой след он оставил в сердцах.

Филиппова Карина, взвод Я-ОПТ-251 поделилась впечатлениями от встречи:

«Встреча с Владимиром Николаевичем Фёдоровым стала по-настоящему ценным событием. Как народный писатель Якутии, он обладает редким даром — превращать исторические сюжеты в живые, эмоционально насыщенные истории. И рассказ о капитан‑командоре Витусе Беринге прозвучал не как сухой пересказ фактов, а как глубокая человеческая история, которая надолго остаётся в памяти.

Особенно впечатляет то, что в своей работе Владимир Николаевич опирается не только на архивные документы, но и на личный опыт. Его поездки на места раскопок и полевые исследования придают рассказу особую достоверность и глубину. Слушать человека, который сам видел следы ушедшей эпохи и может подкрепить слова вещественными свидетельствами, — большая редкость. Это даёт уникальную возможность не просто узнать об истории, а по-настоящему её прочувствовать.

Встреча получилась невероятно содержательной и яркой. От всей души благодарна за эту возможность — и за то, с какой ясностью, глубиной и увлечённостью Владимир Николаевич делится своими знаниями».

Аммосов Альберт, ученик Физико‑технического лицея им. В. П. Ларионова, бывший ученик школы № 5, известный как автор письма Витусу Берингу, поделился впечатлениями о встрече:

«Мне посчастливилось встретиться с писателем, драматургом и путешественником Владимиром Николаевичем Фёдоровым. В зале было много людей, и атмосфера получилась по‑настоящему захватывающей — слушать Владимира Николаевича было невероятно интересно.

Он рассказал немало ярких деталей о своей жизни — например, о том, что родился в Таас‑Тумусе в Кобяйском улусе и стал там первым ребёнком, появившимся на свет.

Особенно запомнился рассказ о „Созвездии Марии“. Оказывается, героиня тайно оказалась на корабле: экипаж так уважал капитана и любил его молодую жену, что помог ей попасть на борт. Ещё один удивительный факт — настоящее имя женщины было не Мария, а Татьяна. Ошибка возникла из‑за картографов: они восприняли надпись как „Мария Прончищева“, и так появилось название мыса Прончищевой. При этом сам Владимир Николаевич, как и весь мир в то время, не знал, что её звали Татьяной. Эта история показала, как одна неточность может надолго закрепиться в истории».

Голикова Дарья, взвод Я‑ОПТ‑241:

«Встреча получилась по-настоящему увлекательной и познавательной. Я открыла для себя много нового о Витусе Беринге — о его путешествиях, исследовательской работе и огромном вкладе в изучение Дальнего Востока. Особенно сильно впечатлило, насколько непростыми были его экспедиции: слушая о тех испытаниях, с которыми сталкивались путешественники той эпохи, по-новому осознаёшь цену их открытий. Было очень интересно узнавать новые детали об истории родного края — каждый факт словно добавлял ещё один штрих к большой и важной картине прошлого».

Егор Фатьянов, ученик 8 «И» класса школы №5 отметил, что ему посчастливилось познакомиться с талантливым писателем Владимиром Николаевичем Фёдоровым. Хорошо, что в плотном графике встреч писатель нашел время и для нашей школы ведь нас объединяет тема Великой Северной экспедиции. Писатель щедро поделился с нами увлекательными фактами — рассказал о жизни Василия и Марии Прончищевых, а также о первом заводе кораблестроения в Якутии XVIII века. Эти истории словно открыли окно в прошлое и помогли по-новому взглянуть на страницы истории нашего края.

Считаю, что особую ценность встрече придал подарок от Владимира Николаевича — он передал нам свою авторскую книгу «Небесные тетради», в которой есть проникновенное стихотворение «Беринг на острове Беринга».

Наша школа тоже подготовила для писателя памятные подарки: мы вручили ему научную статью «Беринговские школы Якутского Спасского монастыря» — в ней содержится ценный список первых учеников Якутской Навигацкой школы, — а также наш выпуск газеты «Беринг». Такой обмен подарками настоящим мостом времён и поколений».

Анна Борисова тоже поделилась впечатлениями от встречи:

«Меня по-настоящему тронуло, с какой глубиной Владимир Николаевич погружён в содержание нашего проекта — он ориентируется даже в мельчайших деталях, вроде нашей международной газеты «Беринг». Такое внимательное отношение к нашей работе невероятно ценно: видеть, что кто‑то по-настоящему вчитывается и вдумывается в то, над чем мы столько трудились, — это и признание, и огромный стимул двигаться дальше. Особенно дорого, что он обратил внимание именно на этот труд. Газета размещена на сайте Национальной библиотеки Якутии и доступна сразу на трёх языках — русском, якутском и английском. Но за этой публикацией стоит не просто выпуск — за ней огромный совместный труд, в котором участвовали школьники, историки, краеведы. География соавторства охватила невероятную территорию: от Москвы до Камчатки и даже Данию — родину самого Беринга. Осознавать, что такой масштабный труд видят и ценят люди, глубоко понимающие тему, — это лучшая награда для всей нашей команды.

Не меньшее уважение вызывает и тот факт, что Михаил Ефимович Николаев лично уделял внимание работе увлечённых, творчески мыслящих людей — и не на словах, а в реальных делах. Взять хотя бы его приглашение к участию в перезахоронении главных героев драмы: такое внимательное отношение к труду творческого человека говорит о подлинном уважении к культуре и истории. Этот факт по-настоящему тронул и вызвал искреннее чувство признательности».

Листая странички подаренной книги Владимира Фёдорова, мы, конечно, не могли пройти мимо одного стихотворения — оно словно само просилось, чтобы на нём задержался взгляд. Именно этим произведением — «Беринг на острове Беринга» — мы и завершим сегодняшнюю статью: пусть оно станет той самой точкой, которая придаст нашей статье особую глубину и поэтическое звучание.

Беринг на острове Беринга

Он лежит в землянке и вздыхает,

Глядя в наплывающую тьму.

И песком по стенке утекает

Время, что отпущено ему.

Накрывает стылым одеялом

Тело непослушное песок,

И в мозгу туманном и усталом

Плещут откровения в висок.

Знать, его планиде было нужно

С именем Петра вершить весь век:

Пётр Великий поверстал на службу,

«Пётр Святой» разбил о дикий брег.

И сегодня, в день исходный, снова

Эта доля эхом отдалась:

В Петербурге стольном дочь Петрова

На престол петровский поднялась.

Впрочем, он об этом не узнает:

Больно путь до Питера далёк.

Он лежит и тихо умирает,

Вороша обиды и песок.

Эх, горька ты, доля командора –

Десять лет снегами и льдам отдать,

Чтоб в Сенате стали чтить за вора,

Нераденьем в службе попрекать.

Что ж, порой усердствовал негоже,

Брал чужое, слушал не того…

Только окрестят ВЕЛИКОЙ всё же

Эту экспедицию его.

А пока… Пока – последний пеленг.

И архангел говорит: «Пора…»

И уходит в небо Витус Беринг –

К самой вечной гавани Петра.

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