Якутск празднует 394-летие: программа Дня города

Программа ко Дню города: Якутск празднует 394-летие Полная программа главных событий Дня города — в наших карточках. Исторические экскурсии, гастрофестивали, выставки и масштабные концерты звезд эстрады! Выбирайте лучшие локации и планируйте отпраздновать День Якутска в эти выходные! Полностью программу смотрите на канале МАХ мэрии Якутска

В эти дни мы празднуем 394-летие Якутска. История нашего города неразрывно вплетена в историю Российского государства. Основанный как опорный пункт первопроходцев, он стал символом мужества и созидания в условиях вечной мерзлоты, сообщает мэр Якутска Дмитрий Садовников. Этот фундамент заложили поколения людей особого склада характера — тех, кого не пугают ни расстояния, ни испытания. Их самоотверженный труд позволил столице республики стать точкой роста всего Северо-Востока страны. Главная ценность Якутска была и остается неизменной — это его жители. Стремление якутян к развитию, сплоченность и любовь к малой родине создают уникальную атмосферу нашего общего дома.

Продолжение программы на МАХ мэрии Якутска

12 сентября в Парке Победы — мощный вечер живой музыки «Звуки Туймаады»!

Собираемся, чтобы вместе отметить День города и зарядиться на предстоящее 400-летие любимого Якутска!

Парк Победы

12 сентября 2026 🕔 17:30–19:30

Что вас ждёт? Пять крутых групп, каждая со своим вайбом:

Junk — космический эмо-пост-рок, глубина и космос.

The Harridan — j-rock, поп-панк, микс якутской и японской культур.

Могила Ковбоя — сёрф-панк, вестерн, реверберация и драйв.

Breakout — любимые якутские хиты, под которые танцуют все!

Ситим — легенды, голос земли, «Со5отох сулус» и море эмоций А ещё — интерактивные игры, движ, атмосфера своих и, конечно, живая музыка, которая объединяет!

За что отстранили начальника департамента градостроительства Якутска