За что отстранили начальника департамента градостроительства Якутска

Как сообщил первый заместитель мэра города Андрей Лебедев, начальник Департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) Иван Гуляев отстранён от должности на время служебной проверки, сообщает Якутия Инфо. Поводом стало разрешение на строительство, выданное предпринимателю на участке, который, по мнению властей, не должен был застраиваться. На месте выяснилось, что участок в 2025 году приобрел предприниматель Цырен Ганжипов. 31 июля 2026 года ему было выдано разрешение на строительство. Документ подписал исполняющий обязанности заместителя мэра Якутска, начальник ДГА Иван Гуляев. История формирования этого земельного участка остаётся спорной: территория расположена на месте бывшего озера, и вопрос о законности строительства на этой территории на протяжении многих лет становился предметом судебных разбирательств. По этому факту ранее также возбуждалось уголовное дело.

— Здесь вообще беспредел полный творится. Озеро отсыпано, соседние дворовые территории все затопило, — заявил Андрей Лебедев. По его словам, разрешение на строительство будет отозвано уже на следующей неделе.

Начальника ДГА Ивана Гуляева пока отстранили на время проведения служебной проверки.

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