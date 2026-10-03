Мокрый снег: Минтранс рекомендует срочно перейти на зимние шины

Прогноз погоды на 3 октября — мокрый снег

В Якутске

Температура воздуха ночью 0°+2°, днём +5°+7°. Небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 м/c, порывы 9-14 м/с.

В Якутии

В большинстве районов республики ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь, в Томпонском районе местами сильный. Ветер умеренный, в центре, на юге порывы до 9-14 м/с, на западе, севере порывы до 15-20 м/с, на побережье Арктики местами до 19-24 м/с.

Температура ночью 0,+5°С, при прояснении 0,-5°С, на северо-западе -5-10°С, в низинах северо-востока -10-15°С, днем +3+8°С, на западе +8+13°С, на севере -3,+2°С, сообщает ЯУГМС.

Водителям Якутии рекоменлуют срочно «переобуться» в зимние шины

В связи с прогнозируемым резким понижением температуры и осадками в виде мокрого снега настоятельно рекомендуется автомобилистам незамедлительно перейти на зимний комплект шин, сообщает Минтранс Якуутии

При температуре ниже 0 °C эксплуатационные свойства летних шин существенно ухудшаются: резина становится жёсткой, снижается сцепление с дорожным покрытием, а тормозной путь может увеличиться в несколько раз. В таких условиях даже незначительная ошибка в управлении способна привести к аварийной ситуации.

Особую осторожность следует проявлять на участках с повышенным риском образования наледи: на мостах и путепроводах, на отрезках дорог вблизи водоёмов.

Минтранс Якутии призывает всех участников дорожного движения: заранее подготовить транспортные средства к эксплуатации в зимних условиях; строго соблюдать установленный скоростной режим; увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта; избегать резких манёвров.

Безопасность на дорогах в межсезонье зависит от ответственного отношения каждого водителя. Просим отнестись к рекомендациям со всей серьёзностью.