Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное

26.09.2026 00:56
чтение: 1 мин
Погода
#осенний день
#Погода шепчет

Погода шепчет: Установился прекрасный осенний день

Погода шепчет: Установился прекрасный осенний день

В большинстве районов небольшие осадки, на северо-востоке, юге местами умеренные. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, в Усть-Янском районе и побережье Арктики порывы ночью до 15-20 м/с. Температура ночью -2-7°, при осадках -1,+4°, при прояснении на северо-востоке -9-14°, днем +2+7°, на юге местами +8+13°, на побережье -1-6°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 м/c. Температура ночью -2-4°, днем +4+6°

Сегодня 26 сентября день рождения мелодиста

Читайте также:

Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное