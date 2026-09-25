26.09.2026 00:56
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Погода шепчет: Установился прекрасный осенний день
Погода шепчет: Установился прекрасный осенний день
В большинстве районов небольшие осадки, на северо-востоке, юге местами умеренные. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, в Усть-Янском районе и побережье Арктики порывы ночью до 15-20 м/с. Температура ночью -2-7°, при осадках -1,+4°, при прояснении на северо-востоке -9-14°, днем +2+7°, на юге местами +8+13°, на побережье -1-6°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 м/c. Температура ночью -2-4°, днем +4+6°
Сегодня 26 сентября день рождения мелодиста
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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