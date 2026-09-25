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26.09.2026 00:18
чтение: 0 мин
Народный календарь

Сегодня 26 сентября день рождения мелодиста

сегодня 26 сентября день рождения Анна Фоминична Тотонова
сегодня 26 сентября день рождения

Сегодня, 26 сентября отмечает свой день рождения Анна Фоминична ТОТОНОВА, отличник культуры РС (Я), мелодистка.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE

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