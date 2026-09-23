Тест на логику: перемести две спички, чтобы равенство стало верным 5+3=9

Сможете решить за 30 секунд?

тест на логику 5 + 3 = 9

5 + 3 = 9: переложите две спички и исправьте равенство

На картинке из спичек выложен пример. Это своеобразный тест на логику 5 + 3 = 9:

5 + 3 = 9

Ошибка очевидна, но сможете ли вы исправить её всего за два хода?

Правила:

Переложите ровно две спички .

. Нельзя ломать спички, убирать их или добавлять новые.

Можно менять цифры и знак «+», но знак равенства должен остаться прежним.

У головоломки есть как минимум два решения. Найдёте оба?

Ответы

Решение № 1: 9 − 3 = 6

Вертикальную спичку из знака «+» перенесите в верхнюю правую часть цифры 5. Получатся минус и цифра 9. У последней цифры 9 перенесите верхнюю правую вертикальную спичку в нижнюю левую часть — получится 6.

Решение № 2: 3 + 3 = 6