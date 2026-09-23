24.09.2026 03:03
чтение: 0 мин
Тест на логику: перемести две спички, чтобы равенство стало верным 5+3=9
Сможете решить за 30 секунд?
5 + 3 = 9: переложите две спички и исправьте равенство
На картинке из спичек выложен пример. Это своеобразный тест на логику 5 + 3 = 9:
5 + 3 = 9
Ошибка очевидна, но сможете ли вы исправить её всего за два хода?
Правила:
- Переложите ровно две спички.
- Нельзя ломать спички, убирать их или добавлять новые.
- Можно менять цифры и знак «+», но знак равенства должен остаться прежним.
У головоломки есть как минимум два решения. Найдёте оба?
Ответы
Решение № 1: 9 − 3 = 6
- Вертикальную спичку из знака «+» перенесите в верхнюю правую часть цифры 5. Получатся минус и цифра 9.
- У последней цифры 9 перенесите верхнюю правую вертикальную спичку в нижнюю левую часть — получится 6.
Решение № 2: 3 + 3 = 6
- У цифры 5 перенесите верхнюю левую вертикальную спичку в верхнюю правую часть — получится 3.
- Последнюю цифру 9 превратите в 6 тем же способом, что и в первом решении.
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Источник: Галина Смарина
Фото: SAKHALIFE
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