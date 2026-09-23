Врач-психиатр-нарколог об истории борьбы с курением

Врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркодиспансера Роман Казыкин поделился своей старой статьей по истории борьбы с курением. Давайте вместе с ним отмотаем время лет на сто назад…

— В 1912 Американский врач по Фамилии Адлер в своей монографии о злокачественных опухолях легких и бронхов выявил и описал 374 случая данного заболевания за прошедшие 50 лет, — пишет доктор. — На момент исследования рак лёгких считался довольно редким заболеванием. Примечательно, что чуть более полувека назад с началом Крымской войны в Европе получили свое распространение сигареты в том виде, в котором мы знаем их сейчас. Солдаты враждующих армий в отсутствии специализированных приспособлений для курения, засыпали табак в бумажные гильзы от пороха или просто сворачивали в трубочки из газет. Через 4 года по окончанию войны началось промышленное производство сигарет, а число заболеваний раком лёгких стало неуклонно расти. В те далёкие времена к причинам онкологии легких курение табака не относили.

Первая мировая война стала периодом, когда было положено начало рекламы сигарет, издавались плакаты на которых изображались солдаты с сигаретой или трубкой в зубах и женщины прикуривающие их. Явный намек на привлекательность и мужественность потребителей табака. Конечно же, вред курения был известен, считалось, что он приводит к задержке в развитии детей, вызывает привыкание, в целом пагубно влияет на здоровье, но в условиях боевых действий перед лицом смерти, ущерб от сигарет для здоровья большого беспокойства не порождал. По возвращении с фронта солдаты не прекращали курить, что делало это явление более социально приемлемым.

В 20-ые годы сигареты стали появляться в кино, в виде продакт-плейсманта. Появилась реклама женских сигарет, которая представляла сигареты как альтернативу сладостям, «ведь от сладостей будет лишний вес, а от сигарет нет». Расширялись рынки сбыта, росло количество курильщиков, увеличивалась распространенность рака лёгких. В 1929 году немецкий врач Фриц Ликинт издал работу, в которой проводил прямые параллели между раком легких и курением табака, исследование вопроса показало, что непропорциональное большое количество больных и умерших от рака были потребителями табачной продукции. Медицинское сообщество, реагировало на это и ему подобные исследования довольно медленно.

С началом второй мировой войны табачные производители вновь стали обретать лояльную к их изделиям аудиторию, главным образом за счет бесплатного обеспечения военнослужащих сигаретами. Момент истины настал в 1950 году, когда двое американских ученых Эрнст Виндер и Эвартс Грехем опубликовали результаты своих исследований, проходивших с 1947 по 1950 годы. Выводы, как водится, были не утешительными, было выявлено 684 доказанных случая бронхиальной карциномы ассоциированных с курением табака. Появлялись всё новые научные статьи посвящённые анализу проблемы, к 1959 году уже было известно том, что вредная привычка не только увеличивает смертность от рака, но и способствует возникновению кардиоваскулярных болезней.

Статистика, очевидно, была настолько сокрушительной, что от нее невозможно было отмахнуться.

— Впервые за долгое время потребление табака снизилось в США и Европе. Казалось бы, вот она победа, но нет. Маркетинг — очень сильный инструмент. Дабы отбить у покупателей страх перед своей продукцией, производители табака изобрели сигареты с фильтром, ну и конечно же, вновь включился в работу образ сильного, мужественного привлекательного человека (в частности ковбоя или моряка), который с экранов вещал о том, что сигареты с фильтром являются более безопасными, да и в целом помогут избежать рака и других неприятных последствий. Также появилась градация сигарет по степени лёгкости, за счёт наличия фильтра. Маркетинг зачастую вещь привлекательная, но с реальностью совсем не связанная. Забегая вперёд, отметим, что Всемирная организация здравоохранения давным-давно запретила использование термина «крепость» в отношении сигарет, дабы не вводить наивных потребителей табака в заблуждение.

Так появился образ сильного, брутального Ковбоя которому все верили, на которого все хотели быть похожими. Продажи сигарет вновь пошли вверх. Одним из многих, кто сыграл знаменитого ковбоя Мальборо, был Уэйн Макларен. С 1976 года он вещал с экранов о безопасности данного бренда сигарет и сам выкуривал по полторы пачки в день. А уже в 1990 году у него был диагностирован рак легких. В последние годы жизни он являлся яростным противником, своих бывших работодателей и им подобным. Судебные тяжбы еще не закончились, когда в 1992 году, после курсов химиотерапии, операции по удалению одного лёгкого он скончался. Незадолго до смерти он заявил: «Моя вредная привычка доконала меня. Она не стоит того, чтобы последние месяцы своей жизни вы истратили на посещения отделений для тяжелобольных. Табак убьёт вас. Если не верите, посмотрите на меня». От рака умерли еще трое актёров, примерявших на себя образы курящих ковбоев. Сейчас ни для кого не секрет, что рак лёгких это болезнь курильщиков, но маркетинг как всегда не стоит на месте. Появляются новые виды сигарет с «кнопками» в фильтре, электронные сигареты, вейпы. В отношении двух последних изделий в среде обывателей ведутся споры, насколько они «мягче», безопаснее обычных сигарет. Производители, конечно, заявляют их как безопасную альтернативу, а научное сообщество ведет исследования последствий употребления данной продукции.

Дабы не стать живым или хуже того не живым доказательством вреда новомодных изделий, стоит найти для себя более интересное и продуктивное занятие, и пусть самосовершенствование войдет в привычку, — завершает автор свою статью.

Интересно? Когда вы увидите предупреждающую надпись на пачке сигарет, помните: это не прихоть чиновников, это результат долгого и тяжелого урока, который человечество выучило на собственных ошибках. Поверьте, лучше учиться на ошибках истории, чем на собственных легких. Будьте здоровы!

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Зоя ИГНАТЬЕВА

Фото: предоставлено Романом Казыкиным.