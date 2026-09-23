Тест на грамотность: где пропущена НН в коварных суффиксах?
Русский язык — тест: Суффиксы -Н- и -НН- справедливо считаются одним из главных «минных полей» русского языка. Даже опытные редакторы иногда сомневаются, глядя на прилагательные и причастия. А ведь правильное написание этих слов — это маркер высокого уровня языковой культуры, который моментально считывается в резюме, деловой переписке или важном посте.
Предлагаем вам небольшую, но очень показательную разминку!
Задание: найдите, где пропущены две буквы НН
Русский язык — тест: перед вами четыре фразы. В прилагательном одного из слов пропущена вторая буква Н. Определите, в каком именно.
Стекля_ый бокал
Ветре_ый день
Кожа_ая куртка
Безветре_ая погода
Подумайте, прежде чем читать ответ ниже!
Верный ответ и разбор
✅ Правильный ответ — вариант 4: «Безветренная погода».
Буквы НН пишутся в слове «безветренная», так как оно образовано от существительного с основой на -Н- (ветер + енн) и имеет приставку.
А теперь разберём каждую фразу, чтобы понять ловушки:
- «Стеклянный бокал»
Здесь пишется одна Н. Хотя слово и кажется исключением, на самом деле оно подчиняется правилу: прилагательные, образованные от существительных с помощью суффиксов -АН-, -ЯН-, -ИН-, пишутся с одной Н (кожа-н-ый, серебр-ян-ый, гуси-н-ый). Исключений всего три: стеклянный, оловянный, деревянный. Но в нашем тесте это слово написано верно, ошибка не здесь.
- «Ветреный день»
Здесь пишется одна Н. Это знаменитое исключение из правила! Несмотря на то что слово образовано от существительного «ветер», исторически сложилось так, что в прилагательном «ветреный» пишется одна Н. (А вот если появляется приставка, как в следующем пункте, правило меняется).
- «Кожаная куртка»
Здесь пишется одна Н. Работает базовое правило суффикса -АН-: кожа + ан = кожаный. Всё верно, вторая Н не нужна.
- «Безветренная погода»
А вот здесь нужны две НН. Как только к слову-исключению «ветреный» добавляется приставка (без-), оно перестаёт быть исключением и подчиняется общему правилу: прилагательное, образованное от существительного с основой на -Н- (ветер) с помощью суффикса -ЕНН-, пишется с НН.
Такие тесты — отличная разминка для мозга. Они тренируют внимательность, помогают навсегда запомнить коварные правила (как Н и НН) и избежать неловких ошибок. Грамотность формирует образ компетентного профессионала в резюме и деловой переписке, мгновенно повышая доверие к вам. Решение таких задач — это эффективная тренировка когнитивных навыков. Это простой способ поддерживать остроту ума и уверенность в себе.
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