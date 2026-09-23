Тест на грамотность: где пропущена НН в коварных суффиксах?

Русский язык — тест: Суффиксы -Н- и -НН- справедливо считаются одним из главных «минных полей» русского языка. Даже опытные редакторы иногда сомневаются, глядя на прилагательные и причастия. А ведь правильное написание этих слов — это маркер высокого уровня языковой культуры, который моментально считывается в резюме, деловой переписке или важном посте.

Предлагаем вам небольшую, но очень показательную разминку!

Задание: найдите, где пропущены две буквы НН

Русский язык — тест: перед вами четыре фразы. В прилагательном одного из слов пропущена вторая буква Н. Определите, в каком именно.

Стекля_ый бокал

Ветре_ый день

Кожа_ая куртка

Безветре_ая погода

Подумайте, прежде чем читать ответ ниже!

Верный ответ и разбор

✅ Правильный ответ — вариант 4: «Безветренная погода».

Буквы НН пишутся в слове «безветренная», так как оно образовано от существительного с основой на -Н- (ветер + енн) и имеет приставку.

А теперь разберём каждую фразу, чтобы понять ловушки:

«Стеклянный бокал»

Здесь пишется одна Н. Хотя слово и кажется исключением, на самом деле оно подчиняется правилу: прилагательные, образованные от существительных с помощью суффиксов -АН-, -ЯН-, -ИН-, пишутся с одной Н (кожа-н-ый, серебр-ян-ый, гуси-н-ый). Исключений всего три: стеклянный, оловянный, деревянный. Но в нашем тесте это слово написано верно, ошибка не здесь. «Ветреный день»

Здесь пишется одна Н. Это знаменитое исключение из правила! Несмотря на то что слово образовано от существительного «ветер», исторически сложилось так, что в прилагательном «ветреный» пишется одна Н. (А вот если появляется приставка, как в следующем пункте, правило меняется). «Кожаная куртка»

Здесь пишется одна Н. Работает базовое правило суффикса -АН-: кожа + ан = кожаный. Всё верно, вторая Н не нужна. «Безветренная погода»

А вот здесь нужны две НН. Как только к слову-исключению «ветреный» добавляется приставка (без-), оно перестаёт быть исключением и подчиняется общему правилу: прилагательное, образованное от существительного с основой на -Н- (ветер) с помощью суффикса -ЕНН-, пишется с НН.

Такие тесты — отличная разминка для мозга. Они тренируют внимательность, помогают навсегда запомнить коварные правила (как Н и НН) и избежать неловких ошибок. Грамотность формирует образ компетентного профессионала в резюме и деловой переписке, мгновенно повышая доверие к вам. Решение таких задач — это эффективная тренировка когнитивных навыков. Это простой способ поддерживать остроту ума и уверенность в себе.

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