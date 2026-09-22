Ежедневный гороскоп на среду 23 сентября 2026

Начинается период Луны без курса

гороскоп на 23 сентября

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 23 сентября 2026: 12, 13 лунный день. Растущая Луна. Внимание! С 11:00 23 сентября до 06:55 24 сентября по московскому времени избегайте покупок, кроме продуктов и топлива, и отложите принятие важных решений. По окончании этого периода Луна перейдёт из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

С 11:00 начинается период Луны без курса, поэтому ограничьтесь покупкой продуктов и топлива, а важные решения отложите. Зато для общения и творчества это прекрасное время. Вы — настоящий мастер зодиака: дайте волю фантазии и создайте что-нибудь своими руками!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в верхней части вашей астрологической карты, поэтому вы привлекаете внимание, даже если сами этого не замечаете. Более того, кому-то могут быть известны подробности вашей личной жизни. Помните, что с 11:00 действует период Луны без курса: избегайте важных решений и покупок, кроме продуктов и топлива.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

День располагает к творчеству! Используйте любую возможность поделиться идеями и проявить художественные способности. Общение тоже принесёт удовольствие. Выбирайтесь на спортивные мероприятия, развлекайтесь с друзьями и находите время для весёлых игр с детьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

С 11:00 действует период Луны без курса, поэтому разумно ограничить покупки продуктами и топливом. На этот раз он затрагивает один из финансовых секторов вашей карты: может возникнуть желание обсудить условия сделки, взять в долг или договориться о разделе чего-либо. Будьте осторожны и не спешите с окончательными договорённостями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Во время Луны без курса светило находится в противоположном вашему знаке. Поэтому в общении с самыми близкими — партнёром, супругом или дорогими друзьями — возможны недопонимания. С 11:00 не берите на себя новых обязательств и не соглашайтесь ни на что важное.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшняя Луна без курса может обернуться нелепыми ошибками на работе, задержками и нехваткой нужных материалов или ресурсов. Всё это способно вас раздражать. Учитывайте такую вероятность и оставьте запас времени, чтобы спокойно справиться с неожиданностями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Прекрасный день для общения и приятного времяпрепровождения! Театр, искусство, спортивные события и развлечения порадуют вас ощущением, что возможно всё. Однако с 11:00 действует период Луны без курса, поэтому ограничьтесь покупкой продуктов и топлива.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня в центре вашего внимания — дом и семья. Возможно, захочется уединиться и отдохнуть в привычной обстановке. Это неплохая идея: с 11:00 начинается период Луны без курса. Ограничьте расходы необходимыми продуктами и топливом, а важные решения оставьте на потом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сейчас вы пользуетесь популярностью, охотно заявляете о себе и общаетесь со всеми вокруг. У некоторых Стрельцов к тому же намечается тайный роман. Однако с 11:00 действует период Луны без курса, поэтому внимательнее подбирайте слова. Не торопитесь с важными решениями и новыми обязательствами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня стоит проявить осторожность. С 11:00 Луна без курса затрагивает ваш основной денежный сектор. Не поддавайтесь соблазну отправиться за покупками: ограничьтесь продуктами и топливом. Не берите на себя финансовых обязательств. А вот присматриваться к товарам, сравнивать цены и собирать информацию вполне можно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День неоднозначный: с 11:00 Луна без курса находится в вашем знаке. С одной стороны, это прекрасное время для непринуждённого общения, искусства и творческих занятий. С другой — лучше не вызываться что-либо делать и не брать на себя лишних обязательств. Из покупок допустимы только продукты и топливо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если есть возможность, отправляйтесь в путешествие: вам хочется расширить горизонты и получить новые впечатления. Спортивные соревнования тоже могут вас увлечь. Однако помните, что с 11:00 действует период Луны без курса. Не привлекайте к себе лишнего внимания, сохраняйте осторожность и будьте готовы к неожиданностям.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился певец и автор песен Брюс Спрингстин (1949) и певец Хулио Иглесиас (1943).

Вы разносторонне одарены, обаятельны, добры и любознательны. Кроме того, вам свойственны энергичность и находчивость. В этом году на первый план выйдет забота о других — возможно, прежде всего о семье. Не забывайте и о себе: чтобы поддерживать тех, кто обращается к вам за советом, утешением и ободрением, важно сохранять собственные силы.