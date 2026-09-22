В ЯГД обсудили новую редакцию Устава города

В Якутской городской Думе обсудили новую редакцию Устава города

Состоялось заседание комиссии Якутской городской Думы по приведению Устава городского округа «город Якутск» в соответствие с новым законодательством о местном самоуправлении. Заседание провел председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов. В работе комиссии приняли участие депутаты, руководитель аппарата Думы и специалисты Управления правовой и договорной работы ЯГД.

Работа над изменением Устава началась в связи со вступлением в силу Федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и республиканского законодательства в сфере местного самоуправления. В проект новой редакции Устава также включены предложения депутатов, которые были сформированы в ходе предыдущей работы.

Как отметил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, при подготовке проекта нового Устава Дума руководствовалась рекомендациями Министерства юстиции Российской Федерации и методического совета при Государственном комитете юстиции Республики Саха (Якутия).

«При разработке проекта нового Устава мы стремились не только привести муниципальные нормы в соответствие с федеральным и республиканским законодательством, но и сохранить те положения, которые продолжают действовать и не противоречат Федеральному закону № 33-ФЗ. Одновременно проект дополнен новыми положениями, в том числе предусматривающими усиление контрольных полномочий депутатского корпуса», — отметил Альберт Семенов.

В ходе заседания депутаты подробно обсудили положения, касающиеся полномочий депутатов, а также их участия в работе межведомственных комиссий Окружной администрации города Якутска. Отдельное внимание уделили возможности участия депутатского корпуса в управляющих советах муниципальных программ и другим вопросам, связанным с реализацией представительских и контрольных полномочий городской Думы.

По итогам обсуждения члены комиссии единогласно приняли решение направить проект новой редакции Устава для дальнейшей работы. Документ будет направлен Главе городского округа для внесения предложений и возможного выступления с совместной инициативой, в Контрольно-счетную палату, прокуратуру и Управление Минюста для предложений и предварительных заключений.

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