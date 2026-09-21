Рекорд белых медведей на «Медвежьих островах»  

В Нижнеколымском районе Якутии завершился ежегодный авиамониторинг белых медведей на территории заповедника «Медвежьи острова». По предварительным оценкам специалистов, численность хищников достигла рекордных значений, сообщает природный парк «Ленские столбы».

Авиамониторинг занял два дня. Основную часть заповедника обследовали на вертолете Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» 17 сентября. Несмотря на сложные метеоусловия — низкую облачность и порывы ветра до 20 м/с, — борт прошел вдоль материковой береговой линии до границы ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая», а затем направился к крупнейшему острову архипелага — Крестовский.

Далее маршрут пролегал через острова Пушкарева, Леонтьева, Лысова и Четырехстолбовый. Во второй день группа работала в глубине материковой части заповедника, куда животные традиционно выходят осенью.

Аркадий Семенов, директор ФГБУ “Национальный парк “Ленские столбы”:

Почему мы проводим мониторинг именно осенью? Потому что для белых медведей архипелаг “Медвежьи острова” — настоящий “родильный дом”. Осенью сюда активно стягиваются самки: и беременные, и те, кто уже ходит с подросшим потомством. Острова становятся для них безопасным убежищем, где они нагуливают жир перед долгой полярной зимой, чтобы залечь в родовые берлоги и весной вывести медвежат. Поэтому осенняя концентрация здесь традиционно самая высокая в году, что дает нам наиболее точные данные по популяции.

Как и годами ранее, учет вели с помощью мультиспектрального комплекса разработки АНО “Экологический центр “Экофактор”. Оборудование состоит из двух зеркальных фотокамер с углом обзора 90 градусов, установленных в открытом проеме борта вертолета, и двух внешних экшн-камер. Система непрерывно фиксирует всех хищников по маршруту следования — даже тех, кого человеческий глаз с высоты заметить не способен.

Илья Черноок, исполнительный директор АНО “Экологический центр “Экофактор”:

Точный учет численности нужен для того, чтобы понимать состояние всей экосистемы заповедника. Белый медведь находится на вершине пищевой цепи: если ему хватает пищи и условий для выведения потомства, значит, в порядке и вся окружающая его среда. “Медвежьи острова” — это уникальное место с высокой плотностью белых медведей, к тому же логистически доступное — всего час лета от поселка Черский. По сути, заповедник служит модельной территорией, по которой можно оценивать состояние всей российской Арктики.

Все собранные данные обработает нейросеть: алгоритм исключит повторные фиксации одних и тех же особей, после чего результаты вручную проверят ученые. Итоговые данные представят в 2027 году на юбилейном X Международном форуме «Вселенная белого медведя».

Напомним, авиамониторинг белого медведя с применением мультиспектрального комплекса проводится в заповеднике “Медвежьи острова” в третий раз. В 2023 году специалисты зафиксировали 175 особей, в 2025 году — 182. Результаты текущего года позволят сформировать базовую многолетнюю статистику по состоянию популяции на этой заповедной территории.

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