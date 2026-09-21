Время роста: Пройдет форум предпринимателей
В Якутске пройдет республиканский Форум предпринимателей «Регион бизнеса. Время роста»
Якутское предпринимательство — это не про «начать с нуля». Это про характер. Ещё в XIX веке якутские купцы везли пушнину и мамонтовую кость на Ирбитскую ярмарку, открывали первые торговые дома и прокладывали маршруты там, где не было дорог. В XX веке — осваивали Север, строили артели, поднимали золотодобычу. А сегодня предприниматели республики запускают маркетплейсы, туристические стартапы, ювелирные бренды и социальные проекты, которые знают далеко за пределами Якутии.
Форум предпринимателей — это точка сборки для тех, кто продолжает эту историю. Два дня, пять площадок, десятки экспертов и сотни людей, которые делают бизнес в условиях, где «сложно» — это просто рабочий фон.
Приглашаем вас 24–25 сентября 2026 года в Креативный кластер «Квартал Труда», ул. Труда, 1 на республиканский Форум предпринимателей «Регион бизнеса. Время роста».
Кому будет полезно
— Начинающим предпринимателям — обучение, игры, практикумы
— Действующим бизнесменам — маркетплейсы, налоги, экспорт, ЦФА
— Молодым — стратегические сессии и нетворкинг
— Предпринимателям с инвалидностью — ИНВАСТАРТАП
— Тем, кто работает в туризме, ювелирке, логистике, финансах
Как попасть:
Регистрация уже открыта! Ознакомиться с программой, зарегистрироваться и следить за обновлениями можно на официальном сайте форума: Форум предпринимателей Республики Саха (Якутия) — 2026
Подробный план мероприятия также можно посмотреть в карточках. Количество мест на некоторых площадках ограничено (от 30 до 100 человек), поэтому лучше регистрироваться заранее.
Якутия всегда умела делать бизнес там, где другие видели только холод и расстояния. Форум предпринимательства 2026 — это возможность продолжить эту историю.
Мероприятие проводится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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