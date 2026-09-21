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21.09.2026 12:35
чтение: 1 мин
Происшествия
#перевернулись лодки
#поисковая операция
#рыбаки

Перевернулись две лодки: Подробности ночной поисковой операции

В Нерюнгринском районе нашли троих рыбаков после опрокидывания лодок
 
Вчера, 20 сентября, по системе 112 поступило сообщение о том, что в Нерюнгринском районе Якутии на реке Чульман перевернулись две лодки с тремя рыбаками.
 
Пострадавшие самостоятельно выбрались на берег, однако не могли точно назвать свои координаты и нуждались в эвакуации. На место происшествия незамедлительно выехали два спасателя Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) и один сотрудник ГИМС.


 
Как рассказал начальник Нерюнгринского ПСО Михаил Гидиу, с пострадавшими поддерживалась телефонная связь. «С пострадавшими мы были на связи, но они не могли точно указать свои координаты. В результате поиска было установлено, что они заблудились и приняли решение отложить поиски до рассвета», — сообщил Михаил Гидиу.
 
Поисковые работы возобновилась сегодня рано утром. Спасатели и сотрудник ГИМС вышли на моторной лодке вниз по течению реки. В 07:25 все трое мужчин были найдены примерно в 35 километрах от города Нерюнгри. Медицинская помощь никому из пострадавших не потребовалась.

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Источник: Служба спасения Якутии
Фото: Служба спасения Якутии

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