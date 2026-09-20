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20.09.2026 21:47
чтение: 1 мин
Политика
#Василий Николаев
#Новые люди
#Якутия
#Якутск

Бардак на выборах – депутат Ил Тумэна

«Бардак на выборах»: депутат Ил Тумэна Якутии нашёл чужого в списке избирателей по своей квартире

Василий Николаев, депутат Ил Тумэна от «Новых людей», сообщает в своем канале:

 — Сегодня проголосовал на своем избирательном участке N 24/712 (концертный зал «Туймада» по ул.Кирова г.Якутска). 

В списке избирателей по нашей квартире обнаружил еще одного человека, абсолютно не знакомого. 

Попросил председателя УИК разъяснить ситуацию, на что был дан ответ, что списки формируются согласно данным с МВД. 

Мне абсолютно не понятно как другие люди оказываются в списках избирателей по другим адресам, полагаю это очень распространенная ситуация и не исключаю, что это делается намеренно, с определенными целями. 

В целом, отмечаю, что такие факты четко характеризуют избирательный процесс в нашей республике. Его можно кратко описать словом «Бардак». 

Народный депутат Василий Николаев. Ил Тумэн. 

20.09.26 г.

PS Дорогие избиратели, если вы не пойдёте на выборы, то так и не узнаете, сколько человек числится в вашей квартире, а они, возможно, проголосуют за того, кого надо, как и вы, даже если не пошли на выборы…

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Источник: Канал Василия Николаева
Фото: Канал Василия Николаева

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