Опять ночной инцидент на избирательном участке Якутска

Выборы в Якутске. И снова ночной эксцесс у избирательной комиссии. На этот раз у здания УИК 747 по адресу переулок Энергетиков 2а. Якутские паблики сообщают, что жители заметили свет в окнах здания и вызвали наряд. Приехали 4 борта полиции, но зайти в здание никто без председателя этого УИК не имел право.

Якутская городская ТИК объяснила ситуацию возле избирательном участке № 747 города Якутска:

Вчера, после закрытия избирательных участков, поступил сигнал о нахождении постороннего лица на избирательном участке № 747

Сразу же направили членов Якутской городской ТИК с правом решающего голоса Веронику Томтосову и Сардану Таппагарову — для проверки.

По прибытии сотрудников полиции члены ЯГТИК и наблюдатели зашли на избирательный участок и проверили помещение участка, целостность сейф-пакетов и оборудования.

По результатам проверки составлен акт осмотра помещения, целостности пломб и сейф-пакетов. Ничего не повреждено, нарушений целостности не выявлено.

Благодарим бдительных наблюдателей за своевременный сигнал.

Инцидент прокомментировал Евгений Федоров, председатель ЦИК Якутии:

«Доброе утро, ночью у некоторых наблюдателей и отдельных граждан, которые находились на улице, возникли подозрения по целостности сейфа и находящихся внутри сейф пакетов. По поступлении сигнала члены Якутской ТИК выезжали на место и при участии независимого наблюдателя удостоверились в целостности сейфа и избирательной документации, о чем и составили акт», — сообщил Евгений Николаевич. Провокация была? — предположила Пряная Якутия

Напомним, ранее в социальной сети появилась информация, что ночь с 18 на 19 сентября на избирательном участке №756 в городе Якутске Республики Саха (Якутия) председателем и его заместителем были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала ночной скандал на выборах в Якутске.

— Даже не помню, чтобы в Саха-Якутии какие-то такие случаи происходили. Появилась информация, что был вскрыт сейф-пакет, что категорически запрещается. Категрически запрещается! У нас огромное количество — 300 тысяч наблюдателей. Многие наблюдатели круглосуточно ведут видеонаблюдение. Это надо совсем мозги не иметь! Полная беответственность и безмозглость! Насколько я знаю, 1196 штук бюллетеней будут признаны недействительными.

Подробнее — Полная безответственность и безмозглость! – председатель ЦИК России о скандале в Якутске