Версия Сахаяна Макарова: Мы случайно растянули сейф-пакет…

Сахаян Макаров, председатель УИК № 756 (Якутск), сегодня отстраненный от этой должности, распространил видео, в котором рассказал свою версию событий, а именно зачем и почему он под покровом ночи вскрыл сейф-пакет с бюллетенями избирателей, что категорически запрещено действующим законодательством. Стоит отметить, что Сахаян Гаврильевич нисколько не выглядит расстроенным, наоборот, он посмеивается, шутит и, похоже, всячески наслаждается вниманием общественности.

— Здравствуйте! Меня зовут Макаров Сахаян Гаврильевич, я председатель 756-й УИК. Я жив- здоров, хе-хе. Приехал буквально недавно с вышестоящего ТИКА, где давал объяснения и получал наказы от руководителей вышестоящих. По поводу вчерашнего инцидента.

Эти же объяснения я давал полиции, когда представитель полиции вызвал наряд. Но сразу же отпустили, после моих пояснений, не усмотрев в моих действиях никакого состава нарушений, ни административного, ни уголовного.

Я в первый раз назначен на такую важную должность. Волновался перед избирателями, перед наблюдателями. Я и сейчас волнуюсь. Хотел, чтобы все прошло гладко. По неопытности…

И вот вчера, когда мы отсыпали из урны, я заметил, что мы случайно его (сейф-пакет – ред.) растянули. Побоялся, что мы его повредили. Не сообщил об этом сразу же всем. Думал, что я сам смогу быстренько исправить положение. Показалось, что это мелочь. Решил подстраховаться. Не подумал… Сделал… Сотрудник полиции это заметил. Сразу же вызвал наряд. Меня забрали. Пояснение… Не усмотрели в этом. Отпустили домой, хе-хе.

Извиняюсь! Переволновался. Сейчас тоже волнуюсь. Ну вот, будет мне уроком, что нужно делать… абсолютно все нужно делать по установленному регламенту, — завершил свою речь Сахаян Макаров, отстраненный от должности председатель УИК №756.

Несмотря на то, что руководитель отстранен от должности председателя УИК №756, видео записано на избирательном участке, на котором он все еще продолжает находиться.

По репутации избирательной системы Якутии нанесен жестокий удар. Труд многих организаторов выборов в республике обесценен. Скандал прогремел на всю Россию. Федеральные СМИ размазывают эут тему.

«Отмазку» главного действующего лица скандала – Сахаяна Макарова, вы теперь знаете. Насколько она убедительна – сделайте выводы сами.

Но почему он выглядит таким довольным? Почему он нисколько не расстроен? Он выглядит как человек, уверенный в том, что ему за это нарушение ничего не будет.

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