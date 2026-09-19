Яичница подождёт: готовим яйца кокот с ветчиной и сыром — завтрак с французским настроением

Если привычная яичница наскучила, приготовьте яйца кокот с ветчиной, тягучим сыром и нежными сливками — маленький французский завтрак на вашей кухне.

яйца кокот с ветчиной и сыром

Чтобы устроить утро как в маленьком парижском кафе, необязательно выходить из дома. Понадобятся два яйца, немного сливок, горсть сыра и хлеб для хрустящих тостов. Сегодня вместо привычной глазуньи готовим яйца кокот — нежный французский завтрак, который запекается в небольших формочках.

Здесь есть всё, за что мы любим крок-мадам: ветчина, расплавленный сыр и яйцо. Только вместо сэндвича — горячая порционная формочка со сливочной начинкой. Подцепляешь её кусочком поджаренного хлеба — и понимаешь, почему ради такого завтрака стоило встать чуть раньше.

Что понадобится на две порции

Куриные яйца — 2 шт.

Ветчина — 60–80 г.

Сыр, который хорошо плавится, — 40 г.

Сливки жирностью 20% — 4 ст. л.

Сливочное масло — 10 г.

Хлеб — 2–4 ломтика.

Соль, чёрный перец — по вкусу.

Зелёный лук или другая свежая зелень — для подачи.

Также подготовьте две небольшие жаропрочные формочки и глубокую форму для запекания.

Собираем завтрак за несколько минут

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте порционные формочки сливочным маслом, ветчину нарежьте небольшими кусочками, сыр натрите.

Разложите ветчину по формочкам, добавьте в каждую по две столовые ложки сливок и немного сыра. Часть сыра оставьте для верха.

Аккуратно разбейте сверху по яйцу, стараясь не повредить желток. Слегка поперчите и при необходимости посолите: ветчина и сыр уже солёные, поэтому здесь легко перестараться. Оставшийся сыр распределите вокруг желтка.

Главный секрет — мягкий нагрев

Поставьте формочки в глубокую форму для запекания. Осторожно налейте в неё горячую воду примерно до середины высоты формочек. Такая водяная баня помогает яйцам готовиться равномернее, а сливочной начинке — оставаться нежной.

Отправьте в духовку примерно на 15–20 минут. Начинайте проверять чуть раньше: время зависит от размера формочек и особенностей духовки. Белок должен схватиться, а желток можно довести до желаемой плотности. Для варианта с жидким желтком безопаснее использовать пастеризованные яйца; детям, беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом лучше подавать полностью приготовленные.

Без хрустящего тоста не обойтись

Пока яйца запекаются, подрумяньте хлеб в тостере или на сухой сковороде. При желании смажьте горячие ломтики тонким слоем сливочного масла.

Достаньте формочки из воды, посыпьте зеленью и подавайте на тарелках — посуда будет очень горячей. Рядом положите тосты, нарезанные широкими полосками: ими удобно собирать нежную начинку.

Получится завтрак без сложного соуса и долгой возни у плиты. Только хрустящий хлеб, тягучий сыр и ещё несколько спокойных минут за столом.