Сегодня день рождения руководителя и блогера
Сегодня день рождения руководителя и блогера
Сегодня, 19 сентября отмечает свой день рождения Галина Алексеевна БОЧКАРЕВА, заместитель генерального директора – главного редактора издательского дома «Ил Тумэн», заместитель председателя Союза журналистов Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Аяна Сергеевна НИКОЛАЕВА, маркетолог, блогер.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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