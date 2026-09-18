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19.09.2026 03:28
чтение: 0 мин
Общество
#Якутия

Сегодня день рождения руководителя и блогера

Сегодня день рождения руководителя и блогера

Сегодня, 19 сентября отмечает свой день рождения Галина Алексеевна БОЧКАРЕВА, заместитель генерального директора – главного редактора издательского дома «Ил Тумэн», заместитель председателя Союза журналистов Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Аяна Сергеевна НИКОЛАЕВА, маркетолог, блогер.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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