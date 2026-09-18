Якутия голосует: итоги первого дня
Явка на выборах в Якутии к 20:00 первого дня составила 23,72%
В списки избирателей включены более 644 тысяч человек
По данным Центральной избирательной комиссии Якутии, к 20:00 по местному времени в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы явка избирателей в республике составила 23,72%. Всего свой голос отдали 153 573 избирателя. Голосование в Якутии проходит в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Всего в республике работают 784 избирательных участка. В списки избирателей включены более 644 тысяч человек.
В первый день выборов проголосовали глава Якутии Айсен Николаев со своей супругой Людмилой Валерьевной.
Председатель правительства Якутии Кирилл Бычков проголосовал в Чокурдахе, где находится в командировке. В Якутске проголосовали мэр столицы Дмитрий Садовников,
депутаты Ил Тумэна,
сотрудники Минспорта,
генеральный директор «Водоканала» Анатолий Кырджагасов.
Депутат Госдумы от «Новых люей» Сардана Авксентьева проголосовала в Петрозаводске.
Депутат Ил Тумэна Александр Кошуков проголосовал в родном Нерюнгри.
Сотрудники природного парка «Ленские столбы» проголосовали в Черском, где находятся в командировке по мониторингу белого медведя. Проголосовали и многие другие якутяне – 153 573 избирателя.
Всенародные выборы депутатов Госдумы продолжатся 19 и 20 сентября.
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