Воплощая лозунг «Якутия, вперёд!»

Хочу начать статью словами поэта Леонида Дербенёва: «…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь…».

Опора на прошлое

Сегодняшний день республики вырастает из того, что было достигнуто раньше. В этом смысле нам повезло. Якутия ещё в советские годы была экономически мощной автономной республикой с развитой многонациональной культурой. Секретари обкома КПСС и председатели Совета министров работали с высокой ответственностью и полной самоотдачей. Их вклад стал тем «спасительным кругом», который удержал республику в период крутого спада, вызванного экономическим беспределом постсоветских лет.

Ответ на вызов времени был найден уже в начале 1990-х: принятие Декларации о государственном суверенитете Якутии, обретение экономической самостоятельности, защита государственной собственности в условиях «шоковой терапии», социальная защита населения, создание новых форм собственности, развитие демократического гражданского общества.

Движение за строительство Новой Якутии в этот труднейший период возглавил Михаил Ефимович Николаев. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: Президент Михаил Николаев и его соратники — реформаторы и созидатели Новой Якутии. Его преемники на посту Президента республики — Вячеслав Анатольевич Штыров и Егор Афанасьевич Борисов — вышли из той же команды и продолжили политическую линию и социально-экономические принципы, заложенные Первым Президентом.

Становление лидера

Мой трудовой стаж — 60 лет, большая часть из них отдана органам государственной власти. Этот опыт позволяет мне иметь собственную точку зрения на деятельность руководителей республики. На этот раз я хочу донести до массового читателя своё видение работы Главы (Ил Дархана) Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева. Разумеется, в столь почтенном возрасте я не занимаюсь аналитикой сам — я, как и все, кто душой болеет за родную республику, читаю аналитические материалы официальных органов власти в средствах массовой информации. Этими данными я и воспользовался в статье.

В 1993 году я был назначен Постоянным представителем Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации в Москве.

Михаил Ефимович Николаев поставил перед коллективом постпредства задачу усилить работу с якутянами, проживающими в Москве. Мы стали организовывать тематические круглые столы, встречи с ветеранами, учащейся молодёжью, представителями деловых кругов. За короткое время удалось установить связи с широким кругом якутян. Вскоре были созданы московская община «Якутский дом», совет ветеранов-якутян Москвы и Московской области. По этой линии работали заместитель постпреда А. В. Мигалкин, И. В. Рожин и Т. И. Спиридонова. Год от года росло число студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся в Москве: уже в 1998 году их было около тысячи.

На одном из таких мероприятий я впервые заметил молодого Айсена Николаева — студента выпускного курса физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Он выделялся среди других участников встреч умением выступать, делать акценты в нужном месте, удерживать внимание слушателя.

Несколько раз в наших мероприятиях участвовал Президент Якутии Михаил Николаев. Помню, Михаил Ефимович тоже отметил Айсена Сергеевича и высоко оценил его выступление.

В 1993 году Указом Президента республики была создана инвестиционно-финансовая корпорация «САПИ». Вернувшись в Якутск, молодой специалист поступил туда заместителем руководителя — именно в структурах этой корпорации началась его многолетняя карьера в финансовой отрасли.

Айсен Николаев дважды избирался депутатом Государственного Собрания (Ил Түмэн) II и III созывов. Эти годы выпестовали его как государственного и политического деятеля. Перед совсем ещё молодым человеком открылась крутая лестница карьерного роста. Этому способствовали глубокие знания, профессионализм в экономике и финансах, неординарные способности в планировании перспективного развития республики, яркая харизма.

Президент Вячеслав Штыров доверил Айсену Сергеевичу пост министра финансов, далее он возглавил Администрацию Президента и Правительства Якутии. Затем он был назначен первым заместителем Председателя Правительства республики. В 2012 году избран главой администрации городского округа «Якутск». На всех этих ответственных должностях он проявил себя ярким руководителем, способным решать самые сложные задачи.

Указом Президента России Владимира Путина от 28 мая 2018 года Айсен Сергеевич Николаев был назначен временно исполняющим обязанности Главы (Ил Дархана) Республики Саха (Якутия). В том же году он был избран на эту должность всенародным голосованием.

Курс на развитие

Вступив в должность, Айсен Николаев направил усилия на конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти. Активную законотворческую инициативу проявили и Правительство республики, и сам Глава Якутии. За эти годы принято около 700 республиканских законов, направленных на поступательное социально-экономическое развитие.

За годы его руководства республика не только сохранила статус одного из ключевых экономических центров Дальнего Востока, но и значительно укрепила позиции по целому ряду макроэкономических и социальных показателей.

Несмотря на сложное время — специальную военную операцию, беспрецедентное санкционное давление и жёсткую денежно-кредитную политику, — экономика Якутии сохраняет устойчивость. По итогам 2025 года валовой региональный продукт превысил 2,6 трлн рублей, реальный рост составил 0,7%. Это позволило Якутии удержать лидерство на Дальнем Востоке по объёму ВРП, промышленному производству и собственным доходам бюджета.

Население республики с удовлетворением отмечает оперативность решений Главы и Правительства и качество их исполнения. Особенно ярко это проявилось в критической ситуации с пандемией коронавируса и в борьбе с природными катаклизмами.

В республике сохраняется положительная динамика демографических показателей. Финансирование мер поддержки семей с детьми неуклонно растёт. В 2025 году оно составило 32,1 млрд рублей. Республиканский материнский капитал «Семья» предоставляется не только при рождении третьего, но и четвёртого, пятого и каждого последующего ребёнка. В республике живёт 37 тысяч многодетных семей. По рождаемости Якутия занимает первое место на Дальнем Востоке и входит в десятку лучших регионов России.

Ведётся многоплановая работа по народосбережению и снижению бедности. За три года реализации Указа по борьбе с бедностью из зоны бедности выведено 25 тысяч человек, ожидаемая продолжительность жизни превысила 75 лет. Якутия — единственный дальневосточный регион, где уровень смертности ниже среднероссийских показателей.

Промышленность и инвестиции

Локомотивом экономического роста остаётся промышленный сектор. В 2025 году объём добычи угля впервые в истории превысил 50 млн тонн — второе место в стране по этому показателю. Добыча золота достигла рекордных 56,9 тонны — также второе место в России. Запущены золотоизвлекательная фабрика «Хвойное» проектной мощностью до 3 млн тонн руды в год и Токкинское месторождение мощностью до 5 млн тонн руды в год. Кроме того, Якутия впервые вышла на первое место в стране по добыче серебра.

В 2025 году в экономику республики привлечено 723 млрд рублей инвестиций.

Бурное развитие получил сектор креативных индустрий. В ноябре 2022 года в Якутске открылся уникальный кластер «Квартал труда» — площадка для развития проектов творческой молодёжи в сфере кинематографии, дизайна и цифровых технологий. На самом высоком уровне республика признаётся одним из самых креативных регионов России.

Инфраструктура и энергетика

Мы с волнением наблюдаем, как воплощается в жизнь наша давняя мечта — Ленский мост. Идут масштабные строительно-монтажные работы с применением уникальных технологий. На реализацию проекта уже направлено 17,8 млрд рублей, в ближайшие три года из федерального бюджета поступит более 40 млрд.

В сентябре 2025 года начато строительство второй ветки Тихоокеанской железной дороги протяжённостью 531 км, которая соединит Эльгинское месторождение с портом «Эльга» на побережье Охотского моря. Это позволит увеличить пропускную способность маршрута с 30 до 50 млн тонн угля в год.

Продолжается модернизация аэропортов. За счёт средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта в 2025–2030 годах запланирован капитальный ремонт 16 аэропортов республики. В 2025 году приведено в нормативное состояние 300 км дорог, построено 4 мостовых перехода. За последние семь лет введено более 3 200 км автомобильных дорог и 59 мостов.

С 2019 года энергосистема Якутии присоединена к Единой национальной электрической сети России. Развёрнуто строительство объектов электрогенерации мощностью более 2 ГВт. В стадии реализации пять крупных проектов: Новоленская ТЭС, Южно-Якутская ТЭС, расширение Нерюнгринской ГРЭС, вторая очередь Якутской ГРЭС-2 и атомная станция малой мощности в посёлке Усть-Куйга. Ввод этих объектов позволит практически удвоить мощность действующей энергосистемы.

В декабре 2024 года завершено строительство третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — 84 км». В 2025 году введен в эксплуатацию энергетический комплекс мощностью 9,3 МВт в посёлке Черский Нижнеколымского района. В планах — строительство Канкунской ГЭС мощностью 1 ГВт, которая обеспечит электроснабжение новых промышленных месторождений на юге Якутии.

По темпам газификации Якутия занимает четвертое место в России и первое на Дальнем Востоке. В 2025 году построено 396 км газопроводов — максимальный показатель в новейшей истории региона. К газораспределительным сетям подключено 1 643 домовладения. Всего с 2021 года газом обеспечено свыше 10 тысяч домовладений.

Здравоохранение, культура, Арктика

Ввод в эксплуатацию Кардиососудистого центра и Республиканского онкологического центра на порядок повысил качество медицинских услуг. Республике есть чем гордиться в этой отрасли.

Активно строятся современные школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, музеи, спортивные залы. Продолжается строительство Арктического центра эпоса и искусств, нового кампуса Высшей школы музыки.

Текущий 2026 год объявлен в Якутии Годом культуры. Его цели — сохранение культурно-исторического наследия, развитие творческого потенциала и повышение культурного уровня каждого жителя. У нас нет сомнений, что все поставленные цели будут достигнуты.

Большое внимание уделяется развитию Арктической зоны республики, охватывающей 13 районов. С 2020 года реализуется Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия). Во всех 13 районах построены и строятся торгово-логистические центры, вводятся в эксплуатацию гибридные электростанции.

Руководство республики уделяет особое внимание поддержке участников СВО и их семей, выделяет средства на приобретение техники и гуманитарную помощь. Запущена кадровая программа «Якутия — Земля героев».

Вместо заключения

Приоритетными направлениями деятельности Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева остаются ускоренное развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, местного производства и туризма, креативной экономики, борьба с бедностью. Всё это в конечном счёте нацелено на повышение уровня жизни каждого жителя республики.

Сегодня наша страна переживает нелёгкие времена. Тем сильнее должна быть наша сплочённость и вера в собственные силы. Нужно крепче сплотиться вокруг нашего лидера и строить сильную республику! Пожелаем успехов нашему Ил Дархану и нам всем!

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Климент Егорович ИВАНОВ, ветеран госслужбы, Почётный гражданин Республики Саха (Якутия)