Задача на логику: решите школьный пример за 30 секунд?
Реши задачу на логику! В эпоху смартфонов мы всё чаще перекладываем вычисления на гаджеты, напрочь забывая базовые правила арифметики. Удивительно, но элементарные примеры из школьной программы нередко ставят в тупик взрослых людей, провоцируя жаркие баталии в комментариях. Однако стоит помнить: строгий порядок действий — это не просто школьная формальность, а фундамент точных расчётов в реальной жизни.
Мы подготовили для вас короткую разминку для мозга — задачу на логику. Попробуйте решить этот пример, строго следуя правилам математической логики:
100 − 100 × 0 + 100 : 10 − 10
Не хватайтесь за калькулятор — вспомните, с чего начинается решение, и выполните все шаги последовательно. Готовы проверить себя?
Подробное решение:
Чтобы получить верный ответ, нужно неукоснительно соблюдать иерархию математических операций (приоритет действий).
Запишем исходное выражение:
100 − 100 × 0 + 100 : 10 − 10
Шаг 1: Вспоминаем приоритет
В этом примере нет скобок, поэтому первым делом выполняем умножение и деление — они имеют более высокий приоритет, чем сложение и вычитание. Действия выполняются слева направо.
Шаг 2: Умножение
Первым по порядку идёт умножение:
100 × 0 = 0
Теперь пример приобретает вид:
100 − 0 + 100 : 10 − 10
Шаг 3: Деление
Следующее действие — деление:
100 : 10 = 10
Подставляем результат:
100 − 0 + 10 − 10
Шаг 4: Сложение и вычитание слева направо
Теперь у нас остались только равноправные действия. Выполняем их строго по порядку:
100 − 0 = 100
100 + 10 = 110
110 − 10 = 100
Ответ: 100
Ловушка: Многие отвечают 0 или 90, потому что решают всё слева направо, не учитывая приоритет умножения и деления.
Зачем это нужно нашему мозгу? Регулярная практика подобных задачек — это настоящая фитнес-тренировка для интеллекта. Она активирует левое полушарие, ответственное за логику и анализ. Такие упражнения отлично «прокачивают» концентрацию, укрепляют кратковременную память и развивают когнитивную гибкость, заставляя мозг быстро переключаться между разными алгоритмами. Более того, учёные доказали: постоянная умственная нагрузка поддерживает нейропластичность, усиливает связи между нейронами и служит надежной профилактикой возрастных изменений. Проще говоря, это лучший способ сохранить остроту ума и скорость мышления на долгие годы.
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