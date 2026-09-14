Задача на логику: решите школьный пример за 30 секунд?

Реши задачу на логику! В эпоху смартфонов мы всё чаще перекладываем вычисления на гаджеты, напрочь забывая базовые правила арифметики. Удивительно, но элементарные примеры из школьной программы нередко ставят в тупик взрослых людей, провоцируя жаркие баталии в комментариях. Однако стоит помнить: строгий порядок действий — это не просто школьная формальность, а фундамент точных расчётов в реальной жизни.

Мы подготовили для вас короткую разминку для мозга — задачу на логику. Попробуйте решить этот пример, строго следуя правилам математической логики:

100 − 100 × 0 + 100 : 10 − 10

Не хватайтесь за калькулятор — вспомните, с чего начинается решение, и выполните все шаги последовательно. Готовы проверить себя?

Подробное решение:

Чтобы получить верный ответ, нужно неукоснительно соблюдать иерархию математических операций (приоритет действий).

Запишем исходное выражение:

100 − 100 × 0 + 100 : 10 − 10

Шаг 1: Вспоминаем приоритет

В этом примере нет скобок, поэтому первым делом выполняем умножение и деление — они имеют более высокий приоритет, чем сложение и вычитание. Действия выполняются слева направо.

Шаг 2: Умножение

Первым по порядку идёт умножение:

100 × 0 = 0

Теперь пример приобретает вид:

100 − 0 + 100 : 10 − 10

Шаг 3: Деление

Следующее действие — деление:

100 : 10 = 10

Подставляем результат:

100 − 0 + 10 − 10

Шаг 4: Сложение и вычитание слева направо

Теперь у нас остались только равноправные действия. Выполняем их строго по порядку:

100 − 0 = 100

100 + 10 = 110

110 − 10 = 100

Ответ: 100

Ловушка: Многие отвечают 0 или 90, потому что решают всё слева направо, не учитывая приоритет умножения и деления.

Зачем это нужно нашему мозгу? Регулярная практика подобных задачек — это настоящая фитнес-тренировка для интеллекта. Она активирует левое полушарие, ответственное за логику и анализ. Такие упражнения отлично «прокачивают» концентрацию, укрепляют кратковременную память и развивают когнитивную гибкость, заставляя мозг быстро переключаться между разными алгоритмами. Более того, учёные доказали: постоянная умственная нагрузка поддерживает нейропластичность, усиливает связи между нейронами и служит надежной профилактикой возрастных изменений. Проще говоря, это лучший способ сохранить остроту ума и скорость мышления на долгие годы.

Задача на логику: Реши пример 10 + 10 × 0 + 10 : 2 — 2



