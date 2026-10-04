Коварный мягкий знак: в каком слове пропущена буква Ь?

Тест для внимательных: только в одном слове из четырёх пропущена буква Ь

Сможете найти ошибку? В каком слове пропущена буква Ь

Грамотная речь и письмо — это не просто школьные правила, а наша визитная карточка. По ошибкам в сообщениях и документах люди нередко судят о внимательности и профессионализме автора: неопрятный текст способен испортить впечатление даже от самых хороших идей. Особенно много коварных ловушек в русском языке готовит маленькая буква Ь. Мягкий знак то нужен, то не нужен — и именно на таких словах чаще всего спотыкаются даже взрослые. Проверим, сможете ли вы пройти наш тест без ошибок?

Задание

Прочитайте четыре фразы:

Большой выигрыш_ Надежный товарищ_ Пятьдесят тысяч_ Ударил наотмаш_

В одном из этих слов пропущена буква Ь. Определите, в каком именно слове, не подглядывая в ответ. Возьмите паузу, вспомните школьные правила и только потом листайте ниже. Удачи!

Ответ и разбор

Правильный ответ: буква Ь пропущена в слове «наотмашь». Должно быть: ударил наотмашь.

Теперь разберём каждый вариант подробнее:

✔ Выигрыш — существительное мужского рода с шипящим на конце. В таких словах мягкий знак не пишется, как и в словах «нож», «грош», «карандаш». Здесь всё верно.

✔ Товарищ — та же история: мужской род, шипящий на конце, значит, Ь не нужен. Сравните: «врач», «борщ», «калач».

✔ Тысяч — это форма родительного падежа множественного числа слова «тысяча». Мягкий знак на конце пишется у существительных женского рода третьего склонения («мышь», «ночь», «печь»), а «тысяча» относится к первому склонению. Поэтому правильно: пять тысяч — без Ь.

✘ Наотмашь — а вот здесь и прячется ошибка. Наречия, оканчивающиеся на шипящий, всегда пишутся с мягким знаком: настежь, сплошь, прочь, вскачь, наотмашь. Исключений всего три: уж, замуж, невтерпёж.

Если вы выбрали слово «наотмашь» с первого раза — поздравляем, ваша грамотность на высоте!

Интересный факт

Мягкий знак — единственная буква русского алфавита, которая не обозначает никакого звука. Она лишь показывает мягкость согласного, разделяет звуки при произношении или различает формы слов: сравните «печь» (существительное) и «печь» (глагол). А вот его «родственник», твёрдый знак, когда-то встречался гораздо чаще: до реформы 1918 года все слова, оканчивающиеся на согласный, писали с «ъ» на конце — «товарищъ», «слонъ», «градъ». Отмена непроизносимой буквы заметно укоротила тексты, а типографии получили ощутимую экономию бумаги и краски.

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