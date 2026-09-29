Коварный тест по русскому: в каком слове пропущена буква Ь?

Найдите слово с буквой Ь: тест по русскому языку

Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква Ь?

В эпоху мессенджеров, голосовых сообщений и автозамены грамотность часто кажется чем-то необязательным. Многие думают: «Главное — чтобы поняли». Однако умение писать без ошибок по-прежнему говорит о внимательности, образовании и уважении к языку. Грамотный текст вызывает больше доверия, а знание тонкостей орфографии помогает мыслить точнее. Сегодня предлагаем вам простой, но коварный тест, который покажет, насколько хорошо вы чувствуете русский язык.

Перед вами четыре фразы. В одном из слов пропущен мягкий знак. Ваша задача — определить, в каком слове пропущена буква Ь.

Большой лещ_

Точный чертёж_

Чувствую фальш_

Красный плащ_

Не спешите. Вспомните правила и попробуйте решить самостоятельно, прежде чем смотреть ответ.

Ответ с разбором

Буква Ь пропущена только в одном слове — фальш_. Правильно писать фальшь.

Разберём каждое слово:

Лещ — существительное мужского рода. После шипящих в словах мужского рода мягкий знак не ставится: лещ, нож, мяч.

— существительное мужского рода. После шипящих в словах мужского рода мягкий знак не ставится: лещ, нож, мяч. Чертёж — тоже мужской род, поэтому пишем без Ь: чертёж.

— тоже мужской род, поэтому пишем без Ь: чертёж. Фальшь — существительное женского рода. В словах женского рода после шипящих мягкий знак обязателен: рожь, мышь, ночь, фальшь.

— существительное женского рода. В словах женского рода после шипящих мягкий знак обязателен: рожь, мышь, ночь, фальшь. Плащ — снова мужской род, поэтому плащ (без Ь).

Главное правило здесь простое: после ж, ш, ч, щ мягкий знак пишется в существительных женского рода и не пишется в мужского. Именно поэтому только в слове «фальшь» нужна буква Ь.

Интересный факт про полиглотов

Многие известные полиглоты подчёркивают, что идеальное владение родным языком — лучшая база для изучения иностранных. Венгерская переводчица и полиглот Като Ломб, которая свободно говорила на 16 языках, советовала начинать с внимательного чтения на родном языке и работы над деталями — в том числе над орфографией. По её мнению, человек, который замечает такие нюансы, как мягкий знак, быстрее схватывает грамматику других языков. Так что регулярные упражнения на грамотность полезны не только для русского, но и для изучения новых языков.

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