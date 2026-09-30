Пенсии проиндексируют дважды: Когда и кому прибавят?

Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды: когда и кому прибавят

Когда повысят пенсии, как рассчитают прибавку и сколько она может составить

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Такая норма предусмотрена в проекте бюджета Социального фонда на 2027–2029 годы. Законопроект внесен Минтрудом России в правительство.

Первая индексация пройдет 1 февраля по уровню фактической инфляции — сейчас ее оценивают в 6,8%. Вторая — с 1 апреля, она составит 3,3%. Размер прибавки в рублях индивидуален, поскольку зависит от сформированного пенсионного стажа.

В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей. Таким образом, в среднем они составят 29,9 тыс. рублей в 2027 году.

Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, бюджет Социального фонда предусматривает выполнение всех социальных обязательств в срок и в полном объеме. В нем заложены средства на двойную индексацию страховых пенсий, индексацию социальных пенсий, выплаты по временной нетрудоспособности, в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком. Также предусмотрена поддержка семей с детьми — единое пособие, семейная выплата, материнский капитал.

Сроки индексации пенсий и пособий в 2027 году

Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды: 1 февраля — по фактической инфляции за 2026 год, 1 апреля — еще на 3,3%.

Работающие пенсионеры получат обе индексации на общих основаниях. В августе им также проведут перерасчет с учетом пенсионных коэффициентов за предыдущий год.

Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, — с 1 января 2027 года на 6,8%. ЕДВ, материнский капитал и единовременное пособие по рождению ребенка — с 1 февраля по фактической инфляции.

Социальные пенсии — с 1 апреля. Точный коэффициент пока неизвестен: его определят с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за 2026 год.