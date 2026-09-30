Хочу предать огласке: Что происходит за закрытыми дверями?

Хочу предать огласке ситуацию, которая произошла в селе Хоро Верхневилюйского района.

29 сентября 2026 года была уволена моя мама — Евдокимова Саргылана Николаевна, директор ЦРР д/с «Кэскил». Также был уволен директор школы — Иванов Владислав Владиславович.

Моя мама посвятила системе образования 34 года своей жизни. Она всегда ответственно относилась к своей работе, коллективу, детям и образовательному учреждению.

Особенно вызывает вопросы то, что увольнение произошло вскоре после выборов. В селе Хоро партия «Единая Россия» получила небольшой процент голосов.

Мы не утверждаем, что увольнения напрямую связаны с результатами выборов, но считаем, что этот вопрос требует объективной проверки.

Маме не дали возможности уйти по собственному желанию — трудовой договор был прекращён по статье 278 ТК РФ.

Почему сразу два руководителя образовательных учреждений были уволены? Почему именно сейчас? И связаны ли эти решения с результатами выборов?

Мы просим только одного — объективно разобраться в ситуации и дать ей соответствующую оценку.

Пожалуйста, помогите распространить эту информацию. Пусть об этой ситуации узнают. ❤️

Политическая месть? Выборы прошли — полетели головы?