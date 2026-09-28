Разнос: Айсен Николаев жестко раскритиковал чиновников

Глава Якутии жестко раскритиковал администрацию Нерюнгри за провальное благоустройство Культурного парка

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев резко осудил качество работ в новом Культурном парке Нерюнгри, назвав итоговый результат «безобразием». Свою оценку руководитель региона озвучил во время эфира «Прямой линии» 27 сентября, отвечая на жалобу местной жительницы.

Проект парка стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. На его реализацию выделили более 155 миллионов рублей, из которых 150 миллионов — средства федерального бюджета, 1,5 миллиона — республиканские субсидии, и 3,7 миллиона — муниципальное финансирование.

Однако, несмотря на серьезные вложения и красивую первоначальную концепцию, качество исполнения оказалось критическим.

По словам Айсена Николаева, проблемы с объектом начались еще на этапе подготовки, когда администрация города продемонстрировала медлительность и допустила ошибки при проведении конкурсных процедур. Глава Якутии лично осмотрел объект во время визита на День шахтера и остался крайне недоволен увиденным.

«Это даже не тройка, а двойка, наверное. Вся плитка, как волны, бордюры разбиты, грязь везде», — подчеркнул Ил Дархан.

Николаев сообщил, что уже высказал жесткие претензии мэру Нерюнгри Илье Гудошнику и подрядным организациям. Он также предупредил городские власти, что попытки оправдать некачественную работу приниматься не будут. Администрация обязана полностью устранить все дефекты в текущем строительном сезоне.

К ситуации уже подключены надзорные органы. Глава Якутии ясно дал понять: если ситуация с Культурным парком не будет исправлена в кратчайшие сроки, к ответственным лицам применят жесткие меры административного и правового характера.

На фотографиях от 25.09.2026 отчетливо видны итоги «гарантийного» исправления строительных работ.