Вилюйская ЦРБ оснащена самым передовым медоборудованием

Новый лечебный корпус Вилюйской ЦРБ оснащен самым передовым медицинским оборудованием.

Здравоохранение Вилюйского района вышло на качественно новый этап развития. Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», новый лечебный корпус Вилюйской больницы, введенный в этом году, оснащен высокотехнологичной медицинской техникой экспертного класса.

Передовой парк диагностического и лабораторного оборудования позволил больнице кардинально повысить скорость, точность и доступность медицинской помощи для жителей вилюйской группы улусов. В отделения больницы поступил целый комплекс систем:

• Ультразвуковые аппараты экспертного класса: современные УЗИ-сканеры обладают высоким разрешением и расширенными кардиологическими и сосудистыми программами, позволяя визуализировать мельчайшие патологические изменения внутренних органов, сосудистого русла и сердца на самых ранних стадиях.

• Цифровой флюорографический комплекс (ФЛГ): аппарат обеспечивает высокое качество снимков органов грудной клетки при минимальной лучевой нагрузке на пациента, что критически важно для скрининга туберкулеза и онкопатологий легких.

• Автоматизированные лабораторные анализаторы нового поколения: современное оборудование клинико-диагностической лаборатории вывело биохимические, гематологические и иммунологические исследования на потоковый уровень. Теперь результаты большинства анализов врачи получают в короткие сроки с абсолютной точностью.

Ключевым событием стало введение в эксплуатацию магнитно-резонансного томографа. Этот «золотой стандарт» лучевой диагностики раньше был доступен только в Якутске, и пациентам приходилось выезжать за пределы района. Теперь же высокоточное обследование, позволяющее вовремя обнаружить сосудистые патологии, предотвратить инсульт, распознать опухоли или диагностировать заболевания позвоночника и суставов, можно пройти на месте. Эффективность нового оборудования подтверждается цифрами: уже 133 человека прошли обследования, получив своевременную помощь.

Возможности нового лечебного корпуса вышли далеко за пределы улуса. Пройти МРТ-сканирование в Вилюйск регулярно приезжают пациенты из близлежащих районов — Верхневилюйского, Нюрбинского и других. «Мы искренне рады, что можем помогать не только нашим землякам, но и жителям соседних улусов», — отмечают врачи больницы.

«Передовое медицинское оборудование, полученное в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», работает на благо людей с первых же дней. Особенно ценно, что помощь стала доступна и для жителей соседних районов. Это наглядно показывает, что высокотехнологичная медицина становится ближе к каждому жителю республики», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.