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29.09.2026 14:40
чтение: 1 мин
Медицина

Вилюйская ЦРБ оснащена самым передовым медоборудованием

Новый лечебный корпус Вилюйской ЦРБ оснащен самым передовым медицинским оборудованием.

Здравоохранение Вилюйского района вышло на качественно новый этап развития. Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», новый лечебный корпус Вилюйской больницы, введенный в этом году, оснащен высокотехнологичной медицинской техникой экспертного класса.

Передовой парк диагностического и лабораторного оборудования позволил больнице кардинально повысить скорость, точность и доступность медицинской помощи для жителей вилюйской группы улусов. В отделения больницы поступил целый комплекс систем:

• Ультразвуковые аппараты экспертного класса: современные УЗИ-сканеры обладают высоким разрешением и расширенными кардиологическими и сосудистыми программами, позволяя визуализировать мельчайшие патологические изменения внутренних органов, сосудистого русла и сердца на самых ранних стадиях.

• Цифровой флюорографический комплекс (ФЛГ): аппарат обеспечивает высокое качество снимков органов грудной клетки при минимальной лучевой нагрузке на пациента, что критически важно для скрининга туберкулеза и онкопатологий легких.

• Автоматизированные лабораторные анализаторы нового поколения: современное оборудование клинико-диагностической лаборатории вывело биохимические, гематологические и иммунологические исследования на потоковый уровень. Теперь результаты большинства анализов врачи получают в короткие сроки с абсолютной точностью.

Ключевым событием стало введение в эксплуатацию магнитно-резонансного томографа. Этот «золотой стандарт» лучевой диагностики раньше был доступен только в Якутске, и пациентам приходилось выезжать за пределы района. Теперь же высокоточное обследование, позволяющее вовремя обнаружить сосудистые патологии, предотвратить инсульт, распознать опухоли или диагностировать заболевания позвоночника и суставов, можно пройти на месте. Эффективность нового оборудования подтверждается цифрами: уже 133 человека прошли обследования, получив своевременную помощь.

Возможности нового лечебного корпуса вышли далеко за пределы улуса. Пройти МРТ-сканирование в Вилюйск регулярно приезжают пациенты из близлежащих районов — Верхневилюйского, Нюрбинского и других. «Мы искренне рады, что можем помогать не только нашим землякам, но и жителям соседних улусов», — отмечают врачи больницы.

«Передовое медицинское оборудование, полученное в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», работает на благо людей с первых же дней. Особенно ценно, что помощь стала доступна и для жителей соседних районов. Это наглядно показывает, что высокотехнологичная медицина становится ближе к каждому жителю республики», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

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Источник: Минздрав Якутии
Фото: Минздрав Якутии

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