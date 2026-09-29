29.09.2026 10:26
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Тело Сергея Соседова доставили в Москву
Тело погибшего в Якутии Сергея Соседова доставили в Москву
Тело телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова доставили в Москву, сообщил в беседе с ТАСС его брат Владимир Соседов.
«Сергея сегодня доставили в Москву», — сказал собеседник агентства.
Соседов умер 23 сентября на 59-м году жизни в Якутии, во время поездки в Нерюнгри. В его окружении ТАСС сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай.
Последний рейс: Стали известны детали перевозки тела Сергея Соседова
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Источник: ТАСС
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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