Ушел из жизни известный фотограф и видеограф

Ушел из жизни фотограф и видеограф Дмитрий Ляшеев

В Якутии не стало известного фотографа и видеографа Дмитрия Ляшеева. О кончине 13 сентября сообщили его родные и коллеги.

За годы творчества Дмитрий Ляшеев стал одним из самых узнаваемых фотографов. Его объектив запечатлел суровую красоту якутской природы, масштабные национальные праздники и повседневную жизнь людей. Он умел находить уникальный свет и ракурс там, где другие видели лишь холод и серость.

«Дима — талантливый фотограф и видеограф Якутии, который умел сохранять самые дорогие моменты. Он очень любил жизнь, свою семью и своё дело», — говорится в сообщении.

Дмитрий делился невероятными кадрами на своей странице. Его уникальные снимки и прекрасные видеоролики позволили нам всем прикоснуться к хрупкому миру дикой природы, увидеть то, что скрыто от глаз обычного человека.

Его фотографии навсегда останутся документом эпохи и свидетельством того, каким многогранным может быть взгляд художника…

Редакция приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и всем друзьям Дмитрия. Это невосполнимая утрата. Пусть земля ему будет пухом.

Прощание состоится 16 сентября 2026 года в 10:00 утра в здании прощального здания «Некрополя» в Якутске.

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