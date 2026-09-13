Никакой муки не нужно: тыква и манка превращаются в пышный пирог к чаю

Многие привыкли, что тыква годится только для супов, каш или гарниров. Но на самом деле этот овощ прекрасно ведет себя и в сладкой выпечке. Предлагаем испечь из нее необычный манник — мягкий, яркий и ароматный. Такая выпечка точно понравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощным десертам.

Главная особенность рецепта — отсутствие пшеничной муки. Ее полностью заменяет манная крупа, за счет чего пирог получается более рассыпчатым, нежным и сытным. А сама тыква дарит ему красивый золотистый цвет, легкую влажность и приятную сладость.

Что понадобится:

натертая тыква — 350 г;

манная крупа — 200 г;

сахарный песок — 200 г;

кефир — 1 стакан;

яйца куриные — 2 шт.;

лимонная цедра — 2 ст. ложки;

разрыхлитель — 1 ч. ложка;

ванилин — 1 пакетик.

Как готовить:

Шаг 1. Кефир заранее достаньте из холодильника — он должен согреться до комнатной температуры. Перелейте его в глубокую миску.

Шаг 2. Всыпьте к кефиру манку, добавьте сахар, яйца, разрыхлитель и ванилин. Хорошо перемешайте венчиком и оставьте массу на 15-20 минут, чтобы крупа немного набухла.

Шаг 3. Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой. Свежая тыква очищается от жесткой кожуры и семян, после чего натирается на самой мелкой терке. На той же терке снимите цедру с лимона.

Шаг 4. Добавьте измельченную тыкву и цедру в манную основу, тщательно вымешайте до однородности. Форму для выпечки смажьте сливочным или растительным маслом и вылейте в нее тесто.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте будущий пирог выпекаться примерно на 40 минут. Готовность, как обычно, проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой — она должна выходить сухой.

Шаг 6. Дайте маннику полностью остыть, только потом аккуратно достаньте его из формы. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.

Мягкий, душистый, с легкой цитрусовой ноткой — такой манник с тыквой станет идеальным дополнением к чаю в прохладный осенний день. Приятного аппетита!

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