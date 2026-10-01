Картошка, которая исчезает со сковороды за минуту: быстрый рецепт из простых продуктов
Кажется, обычной жареной картошкой уже никого не удивить. Но добавьте немного сыра и чеснока — и привычное блюдо превратится в аппетитный ужин с хрустящей корочкой и тягучей начинкой.
На всё понадобится около 15 минут, одна сковорода и продукты, которые почти всегда есть дома.
Что понадобится
На 2 порции:
- 4–5 картофелин;
- 80–100 г сыра;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 зубчик чеснока — по желанию;
- соль и перец по вкусу;
- зелень для подачи.
Как приготовить
Картофель нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками — так он приготовится быстрее.
Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофель и накройте крышкой. Жарьте на среднем огне 10–12 минут, периодически переворачивая, чтобы кусочки равномерно подрумянились.
Добавьте соль, перец и измельчённый чеснок. Сверху щедро посыпьте картофель тёртым сыром. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 2–3 минуты, пока сыр полностью не расплавится.
Секрет особенно вкусной корочки
После нарезки промойте картофель холодной водой, а затем тщательно обсушите бумажным полотенцем. Так вы удалите лишний крахмал, и ломтики получатся более золотистыми и хрустящими.
Подавайте блюдо сразу — со сметаной, зеленью или свежими овощами. Будьте готовы: добавку попросят почти наверняка.
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