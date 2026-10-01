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02.10.2026 07:45
чтение: 0 мин
Рецепты
#блюда из овощей

Картошка, которая исчезает со сковороды за минуту: быстрый рецепт из простых продуктов

Приготовьте хрустящую картошку с тягучим сыром на сковороде всего за 15 минут — простой и вкусный ужин из доступных продуктов.
быстрая картошка с сыром на сковороде
быстрая картошка с сыром на сковороде

Кажется, обычной жареной картошкой уже никого не удивить. Но добавьте немного сыра и чеснока — и привычное блюдо превратится в аппетитный ужин с хрустящей корочкой и тягучей начинкой.

На всё понадобится около 15 минут, одна сковорода и продукты, которые почти всегда есть дома.

Что понадобится

На 2 порции:

  • 4–5 картофелин;
  • 80–100 г сыра;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1 зубчик чеснока — по желанию;
  • соль и перец по вкусу;
  • зелень для подачи.

Как приготовить

Картофель нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками — так он приготовится быстрее.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофель и накройте крышкой. Жарьте на среднем огне 10–12 минут, периодически переворачивая, чтобы кусочки равномерно подрумянились.

Добавьте соль, перец и измельчённый чеснок. Сверху щедро посыпьте картофель тёртым сыром. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 2–3 минуты, пока сыр полностью не расплавится.

Секрет особенно вкусной корочки

После нарезки промойте картофель холодной водой, а затем тщательно обсушите бумажным полотенцем. Так вы удалите лишний крахмал, и ломтики получатся более золотистыми и хрустящими.

Подавайте блюдо сразу — со сметаной, зеленью или свежими овощами. Будьте готовы: добавку попросят почти наверняка.

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Источник: Галина Смарина
Фото: SAKHALIFE

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