Родные завершают поиски Кирилла Третьякова в Непале

Сегодня, 2 октября брат пропавшего Кирилла Третьякова Дмитрий улетает из Непала. Близкие якутянина объявили о завершении поисков, сообщает «Эхо столицы».

«Мы подошли к очень тяжелому этапу этой истории. 2 октября Дима и Вичитра улетают из Непала, Ринат пока остается там. Непальские власти готовятся к завершению активной поисково-спасательной операции. Пропавшие по-прежнему остаются в статусе пропавших без вести. Власти уже признают, что вероятность найти кого-то живым сейчас крайне мала», — сказано в группе «Ищем Кирилла».

Близкие музыканта надеются на то, что со временем будут найдены останки пропавших и их удастся идентифицировать.

«Тяжело это писать и, наверное, еще тяжелее принимать, но пока Кирилл не найден и не идентифицирован, он остается пропавшим без вести», — заключили друзья, поблагодарив всех за поддержку в проведении поисков.

Напомним, 26 августа мощный селевой поток накрыл территорию пункта пропуска Гиронг на границе Непала и Китая. Там, по предварительным данным, в составе группы из 59 русскоязычных паломников и находился якутянин Кирилл Третьяков. Его брат Дмитрий отправился с другом в Непал на поиски в начале сентября.

1 октября исполнилось 37 лет со дня рождения Кирилла Третьякова.