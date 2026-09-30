Ночной криминальный сериал: Пьяная банда устроила тотальный разгром

В Амгинском районе возбуждено уголовное дело о покушении на угон



Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении двух юношей 14 лет и 21 года, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 – п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Согласно материалам уголовного дела, ночью 3 сентября 2026 года молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем свободного доступа через незапертую дверь проникли в салон автомашины «Toyota Cami» и попытались угнать автомобиль.

Их действия не были доведены до конца, так как юноши не смогли завести двигатель. После совершения преступления они скрылись, их личности установлены сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий.

Как сообщают следователи, в ту же ночь молодые люди совершили угоны еще двух автомашин – «Toyota Vish» и «Нивы», а также кражу автомобильного колеса. Транспортные средства были повреждены ими в результате ДТП.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и иных фактов противоправной деятельности. 21-летний подозреваемый установлен в соседнем районе, его доставят к следователю. В отношении 14-летнего участника группы будет избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

