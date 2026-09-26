Компания «Эльга» о рисках и угрозах для сотрудников

После взрыва на Эльге: Угрозы развития ситуации на Эльгинском месторождении нет — утверждает компания «Эльга»:

Сегодня произошло происшествие на резервной насосной станции вблизи Эльгинского месторождения, обслуживаемой подрядной организацией. По предварительной информации, происшествие могло быть связано с разгерметизацией резервуара для воды насосной станции.

Важно подчеркнуть, что происшествие произошло не на основном производственном комплексе, а на резервной водяной насосной станции, которая находится в зоне ответственности подрядной организации. Объект находится на значительном удалении от производственного комплекса.

Рисков для сотрудников основного производственного комплекса и угрозы дальнейшего развития ситуации на территории месторождения нет.

Компания находится в постоянном взаимодействии со всеми профильными государственными органами и службами. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По мере поступления подтвержденной информации компания будет сообщать о них дополнительно.

Рисков для сотрудников основного комплекса и угрозы дальнейшего развития ситуации нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. сообщается в информации компании «Эльга».

Ранее сообщалось, что 26 сентября 2026 года около 11 часов 20 минут на территории Эльгинского угольного месторождения, расположенного в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия), при производстве сварочных работ на резервной насосной станции РВС-2 произошёл взрыв, в результате которого погибли люди .

По факту гибели работников на Эльгинском угольном месторождении в Нерюнгринском районе возбуждено уголовное дело следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба Следкома Якутии.

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