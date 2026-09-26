«Донер 14 & Пицца» в 203 микр. закрыт — отравили клиентов
«Донер 14 & Пицца» закрыли на три месяца после отравления людей
Якутский городской суд рассмотрел дело точки фастфуда «Донер 14 & Пицца», расположенной в 203 мкр. Напомним, 17 августа продукцией общепита отравились два человека.
Как сообщает пресс-служба Якутского горсуда, 17.09.2026, в связи с госпитализацией двух человек в Якутскую клиническую и Детскую инфекционную клиническую больницы с признаками кишечной инфекции после употребления шаурмы из данной точки общепита, была произведена проверка.
Будучи надлежаще извещенными, индивидуальный предприниматель, его защитник и потерпевшие в судебное заседание не явились. Суд рассмотрел дело в их отсутствие.
Представитель Роспотребнадзора пояснила, что в ходе осмотра установлено 21 нарушение обязательных санитарно-эпидемиологических требований. В том числе здесь нарушена проточность, недостаточно оборудования (одна мойка для всего), отсутствуют технологические карты, сотрудники не проходят медосмотры, отсутствует маркировка на продукции и уборочном инвентаре, неудовлеторительное состояние помещения, нет места для хранения инвентаря, шкаф для одежды расположен в туалете, продукция продается без температурного контроля. Это свидетельствует о системном нарушении требований санитарного законодательства на объекте и может повлечь угрозу здоровью и жизни граждан.
Вина индивидуального предпринимателя подтверждена материалами дела.
Суд квалифицировал действия ИП по ст. 6.6 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.
Учитывая высокую степень общественной опасности и причинение вреда здоровью, суд счел необходимым назначить максимальное наказание – административное приостановление деятельности точки фастфуда «Донер 14 & Пицца» на срок 90 суток.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в установленном законом порядке.
Отметим, постановлением Якутского городского суда от 31.08.2026 на 90 суток приостановлена деятельность принадлежащей этой же ИП точки авторского стрит-фуда «Ваш лаваш» («Донер14»), расположенного в ТРК «Туймаада». Шаурмой из этого объекта общепита отравились и были госпитализированы 5 человек (1998, 2002, 2006, 2010, 2011 г.р.)
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