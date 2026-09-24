День рожденья, день рождение или день рождения: какой вариант правильный?

Как правильно писать про День Рожденье

день рождения как правильно

Торт заказан, подарок упакован, поздравление почти готово. Осталось написать несколько слов — и вдруг возникает сомнение: «С днём рождения» или «С днём рожденья»? А может, «день рождение»? Как же написать про день рождения как правильно? Ведь праздник один, а вариантов целых три.

Самый надёжный выбор — «день рождения». «День рожденья» тоже допустимо, но уместно прежде всего в разговорной речи и стихах. А «день рождение» — грамматическая ошибка. Разберёмся, почему.

Почему правильно «день рождения»

Секрет прост: в этом сочетании слова не равноправны. Главное слово — «день», а «рождения» поясняет, о каком именно дне идёт речь.

Достаточно задать вопрос:

День чего? — Рождения.

Вопрос «чего?» требует родительного падежа. Сравните:

день приезда;

день свадьбы;

день открытия;

день рождения.

Мы ведь не говорим «день свадьба» или «день открытие». По той же причине не подходит и «день рождение».

Само слово «рождение» совершенно правильное — просто ему нужно подходящее место в предложении. Например: «Рождение ребёнка изменило нашу жизнь». Но после слова «день» в названии праздника нужна форма «рождения».

А «день рожденья» — разве не ошибка?

Нет. Здесь происходит не путаница падежей, а выбор другой формы слова.

У существительного «рождение» есть вариант «рожденье», характерный для разговорной и поэтической речи. В родительном падеже он превращается в «рожденья»:

Рожденье → день рожденья.

Эта форма знакома нам по песням и стихам. Вспомните хотя бы: «К сожаленью, день рожденья только раз в году». Сокращённые формы помогают выдержать ритм и придают строке разговорное звучание.

Поэтому в дружеском сообщении «С днём рожденья!» допустимо. Но для делового поздравления, официального письма или нейтрального текста лучше выбрать полную форму: «С днём рождения!»

Разница здесь не между «правильно» и «неправильно», а между стилями речи.

Почему «день рождение» не подходит

В таком сочетании второе слово осталось в начальной форме, хотя должно отвечать на вопрос «чего?». Грамматическая связь нарушилась.

Проверить себя легко: замените праздник другим событием.

«Жду день рождение» звучит привычно некоторым носителям языка, но «жду день открытие» сразу выдаёт проблему. Правильные варианты: «жду день рождения» и «жду день открытия».

Ещё естественнее можно сказать: «Жду своего дня рождения».

Как правильно поздравлять

В поздравлении меняется форма слова «день», а «рождения» остаётся в родительном падеже:

Наступил день рождения .

. Приглашаю на день рождения .

. Готовлюсь ко дню рождения .

. Поздравляю с днём рождения.

Запоминать все формы необязательно. Главное — понимать: как бы ни менялось слово «день», оно по-прежнему обозначает день чего? — рождения.

И ещё одна небольшая деталь: внутри предложения название праздника пишется со строчных букв. Правильно: «Поздравляю с днём рождения!» Прописные в сочетании «День Рождения» для обычного поздравления не нужны.

Мой или моё?

Раз уж мы разобрались с окончанием, уберём и соседнюю ловушку.

Правильно — «мой день рождения», потому что главное слово «день» мужского рода. Средний род слова «рождение» на согласование не влияет.

Поэтому: «мой день рождения», «твой день рождения», «замечательный день рождения».

Три варианта — один простой вывод

«День рождения» — универсальный нормативный вариант: используйте его в любом тексте.

«День рожденья» — допустимый разговорный и поэтический вариант: выбирайте его, когда это соответствует тону.

«День рождение» — ошибка: так писать и говорить не следует.

Если в нужный момент снова появится сомнение, задайте всего один вопрос: день чего? Ответ подскажет правильное окончание — рождения.

Проверить ответы можно на Грамота Ру.