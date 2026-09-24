Сахамин и Розалина Файрушина отметили счастливую дату

Звезды якутской эстрады Сахамин и Розалина Файрушина отметили 14 лет со дня свадьбы. Агатовая свадьба, — отметила счастливая пара.

По случаю счастливой даты, виновники торжества еще раз опубликовали свои свадебные снимки.

Пара сочеталась браком в сентябре 2012 года и успешно совмещает активную творческую карьеру, гастроли и ведение блогов с воспитанием большой семьи. У Сахамина и Розалины трое детей.

Многочисленные подписчики поздравляют пару с годовщиной свадьбы и желают долгих лет счастья.

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