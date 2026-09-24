Большой эфир: Якутские шедевры на федеральном ТВ

На телеканале «Большой эфир» покажут телеверсии спектаклей «Ньургун Боотур», «Сияющий камень» и «Щелкунчик»

Завершается международный проект «Театр Боотура», реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Финальным аккордом станут специальные показы, приуроченные к завершению проекта, празднованию Дня государственности Республики Саха (Якутия) — 27 сентября и 120-летию Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона.

Зрители увидят документальный фильм «Театр Боотура» режиссера Милы Кудряшовой, который впервые открывает закулисье старейшего на Дальнем Востоке и самого северного театра оперы и балета — Саха Опера Балет. Картина показывает, как создавались три знаковые для театра постановки: балеты «Сияющий камень» и «Щелкунчик» и оперы «Ньургун Боотур». Вместе с фильмом также будут показаны телеверсии этих спектаклей.

Увидеть фильм «Театр Боотура» и спектакли Саха Опера Балет зрители смогут в эфире спутникового канала «Большой эфир» собственного производства компании «Триколор» — крупнейшего оператора платного телевидения в России, обеспечивающего доступ к качественному разнообразному контенту в любой точке страны через спутник или интернет для более чем 40 млн зрителей. Телеканал «Большой эфир» в хорошем качестве доступен каждому бесплатно и без регистрации в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

Расписание показов:

25 сентября

16:00 (МСК) — документальный фильм «Театр Боотура»

17:20 (МСК) — телеверсия балета «Сияющий камень», 12+, Саха Опера Балет

16:00 (МСК) — документальный фильм «Театр Боотура» 17:20 (МСК) — телеверсия балета «Сияющий камень», 12+, Саха Опера Балет 26 сентября

16:00 (МСК) — телеверсия балета «Щелкунчик», 6+, Саха Опера Балет

16:00 (МСК) — телеверсия балета «Щелкунчик», 6+, Саха Опера Балет 27 сентября

16:00 (МСК) — телеверсия оперы «Ньургун Боотур», 12+, Саха Опера Балет

Проект, объединивший кинематограф и театральное искусство, стал важным событием в культурной жизни не только Якутии, но и всей России, укрепив межрегиональные связи и познакомив широкую аудиторию с уникальным национальным наследием народа саха.

Театр оперы и балета выходит из ремонта и готовится ко встрече со зрителем