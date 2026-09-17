Скульптура легендарного гаишника Якутска готова к отливке

Скульптор Николай Чоччасов показал на своей странице в соцсети скульптуру легендарного инспектора ГАИ Якутска Дмитрия Алексеева, над которой он сейчас работает, сообщает «Эхо столицы».

Фигура уже готова к отливке, скоро она украсит город. Напомним, монумент установят на пр. Ленина, 7.

Старшина Дмитрий Николаевич многие годы следил за порядком на главной улице столицы республики, что в народе его прозвали хозяином проспекта Ленина. С его именем также связано кодовое слово ВОДКА, означающее «Водитель, осторожно: дорогу контролирует Алексеев!». Никто уже не помнит, кто и когда придумал эту прижившуюся аббревиатуру, но данный факт доказывал, что Дмитрий Николаевич стал для горожан уже большим, чем просто инспектор ГАИ.

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