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14.09.2026 13:06
чтение: 0 мин
Якутск
#Дмитрий Садовников
#Коммунальный блок
#отопление
#тепло в домах

Садовников: Коммунальный блок задачу провалил!

Мэр Якутска: задача по запуску отопления провалена

Глава Якутска Дмитрий Садовников сообщил, что коммунальщики провалили задачу по запуску отопления в городе.

Напомним, на прошлой неделе мэр поручал подать тепло в оставшийся жилой фонд до Дня города.

«Коммунальный блок задачу провалил: порядка 70 домов до сих пор сидят без тепла», — заявил Садовников.

Коммунальщикам поставлен дедлайн: решить проблему в течение этой недели.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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