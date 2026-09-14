14.09.2026 13:06
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Садовников: Коммунальный блок задачу провалил!
Мэр Якутска: задача по запуску отопления провалена
Глава Якутска Дмитрий Садовников сообщил, что коммунальщики провалили задачу по запуску отопления в городе.
Напомним, на прошлой неделе мэр поручал подать тепло в оставшийся жилой фонд до Дня города.
«Коммунальный блок задачу провалил: порядка 70 домов до сих пор сидят без тепла», — заявил Садовников.
Коммунальщикам поставлен дедлайн: решить проблему в течение этой недели.
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Источник: Эхо столицы
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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