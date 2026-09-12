И главный архитектор Якутска потеряет свой пост

В департаменте архитектуры и градостроительства Якутска ожидаются изменения. Об этом 12 сентября сообщил мэр города Дмитрий Садовников на встрече с журналистами, сообщает «Эхо столицы».

По словам градоначальника, изменения необходимы, несмотря на то, что главный архитектор города Сергей Сергеев работает в этой сфере уже длительное время.

«Бывает так, что когда человек очень давно сидит на одном месте, глаз замыливается. Изменения городу необходимы», — сказал Садовников.

Ранее сообщалось, что начальник Департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) Иван Гуляев отстранён от должности на время служебной проверки. Поводом стало разрешение на строительство, выданное предпринимателю на участке, который, по мнению властей, не должен был застраиваться.

Теперь стало известно, что скоро главный архитектор Якутска покидает свой пост.