Вейп бьет по мозгу: разговор психологов со школьниками

Психологи поговорили с подростками о курении

Курение — не просто вредная привычка, это серьезный вызов для неокрепшего организма. Никотиновая зависимость в переходном возрасте бьет по самым уязвимым местам в организме.

Об этом клинические психологи Якутского республиканского наркодиспансера Надежда Замятина и Анна Кукжалова поговорили с гимназистами. В актовом зале Якутской городской национальной гимназии имени А.Г. и Н.К.Чиряевых собрались восьмые классы.

— Мы напомнили ребятам, чем именно опасно курение для подростка, — поделилась Надежда Замятина.

Торможение работы мозга: никотин нарушает формирование нейронных связей. Это приводит к ухудшению кратковременной памяти, снижению концентрации внимания и трудностям в учебе.

Удар по нервной системе вместо ожидаемого расслабления.

Некоторые подростки, отвечая на вопрос «Почему Вы начали курить», говорят: «чтобы снять напряжение, расслабиться». Но доказано, что сигареты и вейпы усиливают тревожность, провоцируют резкие перепады настроения и повышают риск развития депрессивных состояний.

Проблемы с сердцем и сосудами: курение вызывает спазм сосудов, заставляя сердце работать на пределе возможностей. У курящих подростков часто наблюдается хроническая усталость и одышка даже при минимальных нагрузках.

Угнетение дыхательной системы: замедляется рост легких, снижается их жизненная емкость, из-за чего подросток становится более подвержен затяжным простудам, бронхитам и астме.

Быстрое привыкание: подростковый мозг гораздо более восприимчив к никотину, чем мозг взрослого. Зависимость формируется в считанные недели, а избавиться от нее в будущем становится в разы сложнее.

— Особенно популярны у подростков и молодых людей электронные сигареты. Этот формат курения часто выбирают во многом благодаря дизайну, компактным размерам и форме, которая упрощает сокрытие гаджета. Многообразие ароматов и сладкий вкус, которые нравятся тем, кто не переносит запах и вкус табачного дыма, то, что нет резко пахнущего дыма, что позволяет скрыть сам факт курения.

Не все знают, что в капсулах для заправки электронных сигарет содержится столько же никотина, сколько в пачке из двадцати обычных сигарет.

Рассказав о встрече с учащимися ЯГНГ, Надежда Замятина добавила: «В конце беседы мы дали рекомендации по техникам саморегуляции «Заземление» и «Дыхание по квадрату». Обе эти техники направлены на то, чтобы быстро успокоиться и переключить мозг из режима паники в режим рационального мышления».

Замечу: клинические психологи ЯРНД, выступая в школах, активно привлекают к обсуждению вредных привычек самих ребят, обучая тому, как справляться со стрессом без сигарет.

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