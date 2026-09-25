Врач который стал для пациентов второй мамой

Она подарила нам вторую жизнь: 25 лет трансплантологии в Якутии и врач, который стал для пациентов второй мамой

Слёзы на глазах у врачей появляются не только от радости. Наша героиня, доктор, заслуженный врач республики Валентина Кельциева признаётся, что печальные исходы переживает так же остро, как и родные пациентов: «Мы плачем, переживаем, это, поверьте, тяжело для всех… Но когда человек выздоравливает — это для врача самая большая награда, то, ради чего приходят в нашу профессию».

В этом году республика Саха (Якутия) отмечает четверть века с момента зарождения трансплантологии. 25 лет назад, в 2001 году, по инициативе первого президента Республики Саха ( Якутия) Михаила Ефимовича Николаева, в стенах республиканского медицинского центра была проведена первая операция по пересадке почки от родственного донора. Тогда это стало настоящим прорывом, подарившим надежду тяжелобольным.

У истоков этого сложнейшего направления стояла не только хирургическая бригада, но и врач, без которого немыслимо само существование этой службы, — Валентина Николаевна Кельциева. Инфекционист, гастроэнтеролог. Человек с безграничным сердцем.

Когда видишь Валентину Николаевну, сразу понимаешь: это не просто доктор в белом халате. Это друг, наставник и психолог для сотен людей, которые пережили тяжелый этап своей жизни. В Национальном центре медицины имени Михаила Николаева её знают все. Но самое главное — её знают те, кто обязан ей жизнью.

Наш корреспондент поговорил с Кельциевой о её пути в профессию, о ценности каждой спасённой судьбы и о том, почему пациенты называют её «ангелом-хранителем».

«Врачом хотела быть с детства»

Родилась и выросла Валентина Николаевна в Нюрбе. Окончила медико-лечебный факультет Якутского государственного университета в 1985 году и 12 лет отдала работе врачом-инфекционистом в Нюрбинской улусной больнице. С 1998 года она, практически с момента открытия, трудится в Национальном центре медицины, а с 2011 года прошла переподготовку по гастроэнтерологии. Отличник здравоохранения республики, заслуженный врач РС(Я).

— Я всегда хотела быть врачом, — говорит Валентина Николаевна, и в голосе слышится тёплая улыбка. — В детстве я играла в доктора: лечила игрушки, куклы, всех вокруг. В нашей семье я одна из первых врачей, а после меня и племянники многие пошли по моим стопам.

«Трансплантация — это единственное спасение»

Говоря о своей работе, Валентина Николаевна не скрывает эмоций. Для неё каждый пациент — это часть жизни.

«Пациенты, перенесшие пересадку органов, — это особая категория людей. Они победили страшную болезнь. Я всех их очень люблю — они все, как на подбор, жизнерадостные, активные, позитивные. Мои самые первые пациенты с 2001 года… Они работают, создали семьи, у них теперь дети и внуки. Я всегда говорю новеньким: смотрите на наших пациентов, они молодцы, живут в полном строю».

«Эти дорогие звонки»

Валентина Николаевна признаётся:

«Когда пациенты звонят мне после операции и я слышу в трубке их радостный голос: «Валентина Николаевна, мне сделали операцию, мне хорошо, скоро домой»- это незабываемый момент. Мы ждём их, так же переживаем, болеем за каждого. У нас даже есть пациенты, которые перенесли трансплантацию дважды – это уникальные и обнадеживающие случаи».

Особенно тепло она вспоминает историю одного из своих пациентов — мальчика, который с детства болел практически неизлечимым недугом и маленьким фантазировал, что прилетели инопланетяне и заменили ему больной орган. Спустя 20 лет мечта стала реальностью: ему пересадили часть печени от мамы. Сейчас он работает, у него маленькие дети.

Валентина Николаевна искренне восхищается донорами органов, которые ради здоровья и жизни близких, рискуют своим благополучием и идут на операцию.

«Доноры органов – настоящие герои. Сколько смелости и мужества нужно, чтобы решиться! Огромный поклон донорам. Вот женщина, которой пересадили часть печени от родной дочери. Дочка после этого родила ещё двоих детей и теперь спасенная ею мама помогает их воспитывать! Это чудо».

Валентина Николаевна понимает и тех, кто не решается стать донором: «Бывает, здоровый человек не выдерживает психологического напряжения и отказывается в последний момент. Мы их не осуждаем, это тоже тяжелейший выбор».

Спасенные пациенты : «Она — наша вторая мама»

Пожалуй, лучшую характеристику врачу дают не звания и регалии, а слова благодарности тех, кому она вернула радость жизни.

Саргылана Местникова, пациент:

«Наше знакомство с Валентиной Николаевной длится с 2004 года. Для меня она — настоящий ангел-хранитель в белом халате. Она доказала, что чудеса случаются. Помню 2004 год, как будто это было вчера. Она спасла жизни многим, и я — одна из тех, кому подарили будущее. Скромная и очень тактичная – Валентина Николаевна вызывает искреннее уважение. Она умеет говорить просто, без пафоса, но с такой глубиной, что сразу становится спокойно. Благодарю её за мою жизнь!»

Александра Павлова, перенесшая операцию в 62 года:

«В 2018 году мне диагностировали цирроз, казалось, что это приговор. Но благодаря докторам, среди которых была Кельциева Валентина Николаевна , я успешно перенесла операцию. Особенно тяжело было после операции во времена ковида. Валентина Николаевна — очень ответственный, отзывчивый человек, истинный профессионал. Сейчас я веду активную жизнь, каждый год участвую во Всемирных спортивных трансплант играх, завоевываю спортивные медали, занимаюсь скандинавской ходьбой, рукоделием и бальными танцами, руковожу в своем поселке общественной ветеранской организацией. Это её профессионализм вернул меня к такой активной второй жизни».

Григорий Спиридонов, пациент:

«За годы наблюдения я убедился: этот врач сочетает высокий профессионализм с редкостной человечностью. Она не оставляет без ответа ни одного вопроса, всегда объясняет результаты анализов и обследований. Валентина Николаевна — чуткий и добрый человек. Она умеет поддержать, успокоить, вселить уверенность».

Николай Ычыров, пациент:

«Я был на пересадке в 2013 году. Сколько же мы с Валентиной Николаевной вместе прошли! У меня орган приживался долго, я болел, казалось, что эти проблемы не закончатся никогда, ездил несколько раз в год в Москву, а она всегда была рядом. Для меня Валентина Николаевна — как вторая мама. Таких врачей — единицы».

Катерина Григорьева, пациент:

«Это врач от Бога. Перед моей поездкой на операцию случился локдаун от эпидемии ковида, всё закрылось и для меня наступила полная неопределенность. Но она поддержала не только меня, но и мою пожилую маму, которая очень переживала за меня и мою дочку, которая стала донором. Валентина Николаевна поговорила с ней, и после этого как будто открылись все дороги. Она до сих пор нас опекает, не бросает, искренне переживает за все наши проблемы . К ней приходишь не только за лечением, но и за человеческой поддержкой. Это очень редкий и бесценный дар настоящего лекаря».

Вместо послесловия

25 лет назад в Якутии был сделан первый шаг на пути к спасению тяжелобольных. Сегодня сотни людей живут полноценной жизнью благодаря таланту хирургов и самоотверженному труду врачей-инфекционистов, гастроэнтерологов и терапевтов. В центре этой сложной системы стоит Валентина Николаевна Кельциева — профессионал, который помнит в лицо и по имени каждого пациента, радуется их успехам и продолжает бороться за каждую жизнь.

Врач, которого обожают пациенты. Врач, который идёт с ними рука об руку все эти годы.

«Выздоровление пациента — это победа не только одного человека, это спасение семьи и рода, от этого зависят судьбы поколений», — говорит Валентина Николаевна. И эти слова — квинтэссенция её 41-летнего пути в медицине.