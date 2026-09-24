Сегодня 25 сентября день рождения главы улуса, социолога, журналистов и артистов
Сегодня, 25 сентября исполнилось 58 лет Анатолию Васильевичу ГРИГОРЬЕВУ, главе Сунтарского улуса. К слову, день рождения отмечает не только он, но и многие другие жители района.
В этот же день отмечает свой день рождения Юрий ЖЕГУСОВ, известный социолог.
Сегодня отмечают свои дни рождения Ксения ЭВЕРЕСТ и Аркадий ЛЕБЕДЕВ, известные журналисты.
25 сентября отмечает свой день рождения Альбина Иннокентьевна ПОИСЕЕВА, общественный деятель.
В этот же день исполнилось 50 лет Петру Николаевичу САДОВНИКОВУ, артисту театра и кино, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Оксана Ивановна АБРАМОВА, заслуженная артистка РФ и РС(Я), народная артистка РС(Я).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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